CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Göz gözü görmüyor! İstanbul'da yoğun sis etkili

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Bazı ilçelerde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkilerken sis havadan da görüntülendi.

Göz gözü görmüyor! İstanbul'da yoğun sis etkili 1

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Avcılar'da ve Beyoğlu'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR! İSTANBUL'DA YOĞUN SİS ETKİLİ
Göz gözü görmüyor! İstanbul'da yoğun sis etkili 2

Kentte Beyoğlu, Beşiktaş, Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli dahil birçok ilçede sis etkili oldu.

Göz gözü görmüyor! İstanbul'da yoğun sis etkili 3

İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis her yeri kapladı.

Göz gözü görmüyor! İstanbul'da yoğun sis etkili 4

Sis sebebiyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, ilçelerdeki bazı yüksek katlı binaların da görünürlüğü azaldı.

Göz gözü görmüyor! İstanbul'da yoğun sis etkili 5

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle tarfikte kazaları önlemek adına araçlarıyla kontrollü seyretti.

Göz gözü görmüyor! İstanbul'da yoğun sis etkili 6

Sabah saatlerinden itibaren şehrin her tarafında etkili olan sisin bir süre daha devam edeceği bildirildi.

Göz gözü görmüyor! İstanbul'da yoğun sis etkili 7
Göz gözü görmüyor! İstanbul'da yoğun sis etkili 8
Göz gözü görmüyor! İstanbul'da yoğun sis etkili 9
Göz gözü görmüyor! İstanbul'da yoğun sis etkili 10
Mobil uygulamalarımızı indirin