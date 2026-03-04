Göz gözü görmüyor! İstanbul'da yoğun sis etkili
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Bazı ilçelerde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkilerken sis havadan da görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Avcılar'da ve Beyoğlu'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
Kentte Beyoğlu, Beşiktaş, Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli dahil birçok ilçede sis etkili oldu.
İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis her yeri kapladı.
Sis sebebiyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, ilçelerdeki bazı yüksek katlı binaların da görünürlüğü azaldı.
Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle tarfikte kazaları önlemek adına araçlarıyla kontrollü seyretti.