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Görüntüler Türkiye'den! Yanlışlıkla belgesel çekti: Boz ayı önce anne ayıyı sonra yavrusunu öldürdü

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğa da canlanmaya hayvanlar kış uykusundan uyanmaya başladı. Pek çok hayvana ev sahipliği yapan Türkiye'den belgesel tadında görüntüler de gelmeye devam ediyor. Son olarak sürüsünü kontrol etmek için drone uçuran çoban, kavga eden ayıları kayıt altına aldı. İşte yanlışlıkla belgesel çeken çobanın elde ettiği o inanılmaz görüntüler...

Giriş Tarihi: 20.05.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 12:35
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Görüntüler Türkiye’den! Yanlışlıkla belgesel çekti: Boz ayı önce anne ayıyı sonra yavrusunu öldürdü

Erzurum'da, besici Murat Atuğ (31), sürüyü izlemek için havalandırdığı dronla, ayıların kavgasını görüntüledi. Erkek bozayının dişi ayı ve yavrusunu öldürdüğü kavga, kamerayla görüntülendi.

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Görüntüler Türkiye’den! Yanlışlıkla belgesel çekti: Boz ayı önce anne ayıyı sonra yavrusunu öldürdü

Oltu ilçesinde, koyun besiciliği yapan Murat Atuğ, baharla birlikte yaylaya çıkardığı sürüsünü kontrol etmek için dronunu havalandırdı.

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Görüntüler Türkiye’den! Yanlışlıkla belgesel çekti: Boz ayı önce anne ayıyı sonra yavrusunu öldürdü

Atuğ, Oltu ilçesi Duralar yol ayrımındaki Aksu mevkisinde iki ayının kavga ettiğini tespit etti, o anları dronla anbean kaydetti. Sarp arazideki kavgada erkek bozayı, önce dişi ayıyı, sonra da yavrusunu öldürdü.

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Görüntüler Türkiye’den! Yanlışlıkla belgesel çekti: Boz ayı önce anne ayıyı sonra yavrusunu öldürdü

'HİÇ GÖRMEMİŞTİM'

Sürüsünü kontrol etmek isterken ayıların kavgasını görüntüleyen Murat Atuğ, "Sabah saatlerinde sürüyü izlemek için dronu havalandırdım. Araziyi kontrol ederken ayıların kavgasını gördüm. Daha önce böyle bir şey görmemiştim.

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Görüntüler Türkiye’den! Yanlışlıkla belgesel çekti: Boz ayı önce anne ayıyı sonra yavrusunu öldürdü

Erkek ayının dişi ayı ve yavrusunu öldürdüğünü görüntüledim. Belgesel gibi bir şey oldu. Dağlarda bu mevsimde ayı sayısı oldukça fazla. Çalışmak için araziye çıkanlar çok dikkatli olmalı" dedi.