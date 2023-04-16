Görüntüler Sivas'tan... Aniden önüne çıktı

Yurdun farklı noktalarından yaban hayatından görüntüler vatandaşlar tarafından kayda alınıyor. Son olarak Sivas'ın Hafik ilçesinde köy yolunda yiyecek arayan ayı yavrusu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DHA Giriş Tarihi: 16.04.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 09:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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