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Görüntüler Sivas'tan... Aniden önüne çıktı

Yurdun farklı noktalarından yaban hayatından görüntüler vatandaşlar tarafından kayda alınıyor. Son olarak Sivas'ın Hafik ilçesinde köy yolunda yiyecek arayan ayı yavrusu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.04.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 09:15
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Görüntüler Sivas’tan... Aniden önüne çıktı

Pusat köyü yolunda kamyonet ile gezmeye çıkan Ahmet Şahin ve arkadaşı Erdi Özarslan'ın önüne aniden ayı yavrusu çıktı.

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Görüntüler Sivas’tan... Aniden önüne çıktı

Yiyecek aramak için yola çıktığı düşünülen yavru, bir süre aracın önünde koştu, ardından da yol kenarındaki kayalıklara çıkarak gözden kayboldu.

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Görüntüler Sivas’tan... Aniden önüne çıktı

Ayı yavrusu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Görüntüler Sivas’tan... Aniden önüne çıktı

Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası doğada yiyecek bulmakta zorluk çeken iki kurt köy yakınına kadar indi.

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Görüntüler Sivas’tan... Aniden önüne çıktı

Sivas kent merkezine 89 Doğanşar ilçesine 10 kilometre uzaklıkta olan Sarısuvat köyü yakınına kadar inen iki kurt güvenlik kameralarına yansıdı.