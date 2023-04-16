Görüntüler Sivas'tan... Aniden önüne çıktı
Yurdun farklı noktalarından yaban hayatından görüntüler vatandaşlar tarafından kayda alınıyor. Son olarak Sivas'ın Hafik ilçesinde köy yolunda yiyecek arayan ayı yavrusu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Giriş Tarihi: 16.04.2023
09:13 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
09:15
Pusat köyü yolunda kamyonet ile gezmeye çıkan Ahmet Şahin ve arkadaşı Erdi Özarslan'ın önüne aniden ayı yavrusu çıktı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Yiyecek aramak için yola çıktığı düşünülen yavru, bir süre aracın önünde koştu, ardından da yol kenarındaki kayalıklara çıkarak gözden kayboldu.
Ayı yavrusu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası doğada yiyecek bulmakta zorluk çeken iki kurt köy yakınına kadar indi.
Sivas kent merkezine 89 Doğanşar ilçesine 10 kilometre uzaklıkta olan Sarısuvat köyü yakınına kadar inen iki kurt güvenlik kameralarına yansıdı.