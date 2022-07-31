Görüntüler Antalya’dan… Karınca ile besliyor

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 65 yaşındaki Fatma Ağaçbacak, çamaşırlarını toplarken fark ettiği örümceği görünce büyük şok yaşadı.mcek olduğu söylendi. İNSANA BENZEDİĞİNİ GÖRÜNCE ÜRPERDİ Örümceğin insana benzediğini ve ürpertici olduğunu belirten Ağaçbacak, bu yaşına kadar ilk kez böyle bir örümcek gördüğünü söyledi. 'ZEHİRLİ BİR ÖRÜMCEK OLDUĞU SÖYLENDİ' Ağaçbacak, 'Ben dün akşam çamaşır topladım. İçeriye aldım çamaşırlarımı dürmek için. O anda eşofmanımda beyaz bir örümcek gördüm. Çok değişik geldi bana. Gözleri olduğunu fark ettim. Her yerine baktım ve telefonla çektim. Örümceği kavanoza koydum. Biz bu örümceğin ne olduğunu anlayamadık. İnternette baktık ve zehirli bir örümcek olduğu söylendi. '65 YAŞINDAYIM HİÇ BÖYLE BİR ÖRÜMCEK GÖRMEDİM' 65 yaşındayım, ben hiç böyle bir örümcek görmedim bu yaşıma kadar. Köy yeri burası, çok örümcek olur burada. 'RESMEN İNSANA BAKIYOR' Bu örümcek insana benziyor, ağzı var, kaşı var, hatta içini görebiliyoruz. Resmen insana bakıyor, ürpertiyor ve korkutuyor. O yüzden çektik fotoğrafını. İnternette incelediğimizde böyle örümceklerin zehirli olduklarını öğrendik' dedi. KAVANOZUN İÇİNDE BESLİYOR Bölgede görülen yengeç örümceği familyasından olan palearktik, insan suratına benzemesi nedeniyle zaman zaman medyada 'insan yüzlü örümcek' haberlerine konu oluyor. Örümcek, ilk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer tarafından 'thomisus onustus' adıyla tanımlandı ve türe verilen ad günümüzde de kullanılıyor. Fiziksel özelliklerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği örümceğin dişisi 7-9,8 milimetre, erkeği ise 2-3,6 milimetre boylarında görülüyor. Rengi çok değişken olan örümceğin ana zemin rengi beyaz, pembe ve sarı arasında değişiyor. İlginç örümcek ayrıca birkaç gün içinde aktif renk değiştirme özelliğine sahip. Küçük böceklerle beslenen örümceğin bilinen herhangi bir zararı bulunmuyor. Pakistan'da dünyanın en uzun kulaklı keçisi dünyaya geldi. Karaçi şehrinde Simba adındaki 9 günlük keçinin kulaklarının her birinin uzunluğu 48 santimetreye ulaşıyor. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Simba, kısa sürede ilgi odağı oldu. Keçinin kulakları, yürürken ayağına dolanmasın diye boynuna takılan sargıya yerleştiriliyor. Simba'nın sahibi Muhammad Hassan Narejo, sevimli keçiyi biberonla besliyor. Bazı hayvanlar var ki 'normal' kelimesine tepki olarak doğmuş gibi, işte inanamayacağınız ebattaki hayvanlar! Bazı hayvan türleri doğal olarak büyüktür, ancak kendi türünün normalini aşan ve dev sayılan başka hayvanlar da mevcut. İşte onlardan bazıları... Çinli çiftçi Zhang Xianping'in sahip olduğu bu domuz tam 600 kilo .. Darius isimli tavşan 21 kilogram ağırlığı ve dev boyutuyla herkesi hayrete düşürüyor... Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en büyük tavşanı olan Darius yılda 4 binden fazla havuç yiyor... Tavşanın sahibi Annette Edwards için yıllık havuç maliyeti 2 bin sterlin. Tavşanı zorlukla kucağına alan 6 yaşındaki Mia ile Darius'un birlikte görüntüleri inanılır gibi değil... Dev tavşan tıpkı bir ev köpeği gibi yaşıyor. Sahibiyle birlikte televizyon seyreden kanepede uzanan Darius neredeyse bütün gün havuç yiyor... Yılda 4 binden fazla havuç tüketen Darius 1 günde 12 havuç, lahana ve elma tüketiyor... Çevreden onu gören insanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hatta çoğu insana göre bu tavşan bir köpekten daha büyük… ABD'de bir çiftlikte yaşayan Hulk isimli köpek, 79 kilogram ağırlığıyla dünyanın en büyük pitbullu olmaya aday. Hulk, iki ayağı üzerinde durduğunda sahibinin boyuna yetişiyor. Adını çizgi roman kahramanı Hulk'tan alan pittbullun kafası da hiçbir köpekte olmadığı kadar büyük. Hulk'un görüntüleri YouTube'da bir haftada 1.5 milyon kişi tarafından izlendi. Belçikalı iki bilim adamı Vietnam'da yaptıkları çalışmalar sırasında şaşırtıcı bir keşfe imza attılar. Bilim adamları sopa böceği olarak bilinen dev böceği görüntülemeyi başardı. 31.7 cm'lik boyu ile canlı olarak görülen dünyanın en büyük ikinci böceği. Dünyanın en büyük böceği ise daha önce Endonezya'nın Borneo adasında bir köylü tarafından bulunmuştu. Neredeyse bir insan kolu uzunluğundaki sadece gövdesi 35,7 cm gelen böceğin bacakları dalı andırıyor. 'Phobaeticus chani' (Çan'ın süper çubuğu) adı verildiği açıklanmıştı. Böylece 'phobaeticus chani' yaşayan en büyük böcek olarak rekorlar kitabına resmen girmişti. Ne film, ne şaka tamamen gerçek! Dünyada binlerce değişik türü bulunan yengeçler içerisinde bilgisayar animasyonlarına benzeyen dev yengeçler görenleri ürkütüyor. Bu dev yengeç pagurus yengeç ailesinden gelen bir tür. Antropoid (insansı) özelliklere sahip yaşayan en büyük yengeç olan bu tür suda uzun süre yaşayamıyor. Yaklaşık 40 yıl ömre sahip. Dev yengeçler 4 kilo ağırlığını geçiyor. Dev örümcek Tarantula Böcekbilimci Piotr Naskrecki , Guyana'da doğal ortamda karşılaştığı tarantulayı görüntüledi. Çoğu örümcek türü gibi, tarantulalar da tek başlarına yaşayan yamyamlar. Tarantulalar midelerine öylesine düşkün oluyorlar ki, sıklıkla birbirlerini yiyorlar. Bu canlılar yalnızlıklarına öylesine düşkünler ki, kimi dişiler kendilerine kur yapan erkekleri bile yiyor. Dişileri 30 yıl gibi uzun bir süre canlı kalabiliyor. En büyük düşmanları yaban arıları. Dev örümceklerde bu tüylerin belki de en ilginç işlevlerinden biri ses çıkartmak. Uzmanlar sesin örümceğin başındaki yiyeceği kavrayan iki kolla, yürümesini sağlayan iki çift bacaktan birinden kaynaklandığını öne sürüyor. Amerika'nın güneydoğusunda yer alan Alabama eyaletinde yaşayan Stokes ailesi, hafta sonu sıra dışı bir ava çıktı... Sıra dışı çünkü, ailenin av sonunda yakaladıkları timsahın uzunluğunun 4 buçuk metreyi geçiyordu.. Ailenin dev timsahı ele geçirmesi 10 saati buldu... Ailenin, Alabama'daki en büyük timsahını yakalamış olabileceği öne sürülüyor... Dahası bunun bir rekor olabileceğine işaret ediliyor. Zira en son dünya rekoru olarak değerlendirilen timsahın uzunluğu 4 metre 25 santimetreydi. Bu hayvanların boyutları o kadar büyük ki adeta farklı bir türe dönüşmüşler.