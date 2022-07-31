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Görüntüler Antalya’dan… Karınca ile besliyor

Antalya'nın Serik ilçesinde görülen insan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü. Örümceği gören vatandaş, sahiplendiği hayvanı karınca ile beslediğini dile getirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 31.07.2022 13:06
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Görüntüler Antalya’dan… Karınca ile besliyor

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 65 yaşındaki Fatma Ağaçbacak, çamaşırlarını toplarken fark ettiği örümceği görünce büyük şok yaşadı.mcek olduğu söylendi.

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Görüntüler Antalya’dan… Karınca ile besliyor

İNSANA BENZEDİĞİNİ GÖRÜNCE ÜRPERDİ

Örümceğin insana benzediğini ve ürpertici olduğunu belirten Ağaçbacak, bu yaşına kadar ilk kez böyle bir örümcek gördüğünü söyledi.

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Görüntüler Antalya’dan… Karınca ile besliyor

"ZEHİRLİ BİR ÖRÜMCEK OLDUĞU SÖYLENDİ"

Ağaçbacak, "Ben dün akşam çamaşır topladım. İçeriye aldım çamaşırlarımı dürmek için. O anda eşofmanımda beyaz bir örümcek gördüm. Çok değişik geldi bana. Gözleri olduğunu fark ettim. Her yerine baktım ve telefonla çektim. Örümceği kavanoza koydum. Biz bu örümceğin ne olduğunu anlayamadık. İnternette baktık ve zehirli bir örümcek olduğu söylendi.

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Görüntüler Antalya’dan… Karınca ile besliyor

"65 YAŞINDAYIM HİÇ BÖYLE BİR ÖRÜMCEK GÖRMEDİM"

65 yaşındayım, ben hiç böyle bir örümcek görmedim bu yaşıma kadar. Köy yeri burası, çok örümcek olur burada.

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Görüntüler Antalya’dan… Karınca ile besliyor

"RESMEN İNSANA BAKIYOR"

Bu örümcek insana benziyor, ağzı var, kaşı var, hatta içini görebiliyoruz. Resmen insana bakıyor, ürpertiyor ve korkutuyor. O yüzden çektik fotoğrafını. İnternette incelediğimizde böyle örümceklerin zehirli olduklarını öğrendik" dedi.