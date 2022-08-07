Görüntüler Ankara’dan… Bir garip yapı: Bina duvarı manzaralı balkonlar ’Hapsolduk, dışarı bakamıyoruz’

'BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜLMEMİŞ'



Almanya'da özel bir firmada çalışan ve tatil için geldiğinde bu durumla karşılaşan Akif Şahbaz, müteaahit tarafından yapılan inşaatla ilgili kardeşlerinin belediyeye şikayette bulunduğunu; ancak sonuç alamadıklarını söyledi.