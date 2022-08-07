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Görüntüler Ankara’dan… Bir garip yapı: Bina duvarı manzaralı balkonlar 'Hapsolduk, dışarı bakamıyoruz'

Ankara Yenimahalle'de inşaatı süren apartman, 48 senelik 4 katlı binaya dayandı. Binanın yan cephesindeki balkon ile camlar tamamen kapanırken, apartmandakiler duruma tepkisiz kalmadı. Binanın sahibi 56 yaşındaki Akif Şahbaz, Almanya'da yaşadığını ve tatil için geldiğinde bu vaziyetle karşılaştığını ifade ederek, "Balkondan dışarı bakamıyoruz. Böyle bir şey hayatta görülmemiş. 10 balkonu öldürüp, buradaki insanları hapsetmeye hiç kimsenin hakkı yok" şeklinde konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 07.08.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 13:02
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Görüntüler Ankara’dan… Bir garip yapı: Bina duvarı manzaralı balkonlar ’Hapsolduk, dışarı bakamıyoruz’

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi 925 Caddesi'ndeki arsada inşaatı devam eden apartman, bitişikteki Akif Şahbaz'a ait 4 katlı Şahbazlar Apartmanı'na 'sıfır' şekilde yükseldi.

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Görüntüler Ankara’dan… Bir garip yapı: Bina duvarı manzaralı balkonlar ’Hapsolduk, dışarı bakamıyoruz’

CAM VE PENCELERİ TAMEMEN KAPATTI

Kaba inşaatı devam eden bina nedeniyle 8 ailenin oturduğu apartmanın yan cephesindeki 10 balkon ile pencereler tamamen kapandı.

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Görüntüler Ankara’dan… Bir garip yapı: Bina duvarı manzaralı balkonlar ’Hapsolduk, dışarı bakamıyoruz’

Daha önce balkonda veya pencere önünde oturup çay kahve içen bina sakinlerine artık inşaat engel oluyor.

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Görüntüler Ankara’dan… Bir garip yapı: Bina duvarı manzaralı balkonlar ’Hapsolduk, dışarı bakamıyoruz’

BİNALARI SALLANIYOR

Zaman zaman binanın sallanmasıyla korku yaşayan aileler, duruma tepki gösterdi.

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Görüntüler Ankara’dan… Bir garip yapı: Bina duvarı manzaralı balkonlar ’Hapsolduk, dışarı bakamıyoruz’

'BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜLMEMİŞ'

Almanya'da özel bir firmada çalışan ve tatil için geldiğinde bu durumla karşılaşan Akif Şahbaz, müteaahit tarafından yapılan inşaatla ilgili kardeşlerinin belediyeye şikayette bulunduğunu; ancak sonuç alamadıklarını söyledi.