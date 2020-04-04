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Görünce çok şaşıracaksınız! İşte inanılmaz film hataları

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Ancak eminiz ki bu izlediğiniz filmlerde yapılan hataları daha önce kimse fark edemedi.Türk sinemasının efsaneleşen yılları Yeşilçam filmleri hala tüm Türkiye için özel bir yere sahip. O dönemdeki imkanlarla çekilen filmlerdeki hatalar, yıllar sonra dikkatli izleyicilerin gözüne takılıyor. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsanevi isimlerin filmlerinde yer alan hataları görünce çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hatalar.

Giriş Tarihi: 04.04.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 06:21
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Görünce çok şaşıracaksınız! İşte inanılmaz film hataları

Yeşilçam filmlerinde, sinemaya gönül vermiş olan sinema emekçilerimiz oldukça zor şartlar altında, düşük bütçeler, kısıtlı imkanlarla ellerinden geleni yapmış ve bize çok naif bir sinema mirası armağan etmişlerdir. Özellikle bu filmlerin bir başından bir sonundan çekildiğini düşünürsek ufak tefek tutarsızlıkların olması hoş görülebilir...

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Görünce çok şaşıracaksınız! İşte inanılmaz film hataları

Türk filmlerinde yıllar sonra fark edilen hatalar yıllar sonra fark ediliyor. Günümüzde çekilen filmlerdeki hataları gördükçe o günlerdeki imkanlar ile çekilen filmlerdeki bu hatalara aslında çok şaşırmamak gerek...

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Görünce çok şaşıracaksınız! İşte inanılmaz film hataları

Postacı filminde, Postacı Adem'in sevgilisi Sevtap'ın Adem'in evine kaçması sonrası ailesinin polis eşliğinde evi basması sahnesinde gece gündüz zamanlama hatası kameraya yansıyor.

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Görünce çok şaşıracaksınız! İşte inanılmaz film hataları

Evin içinde camlardan dışarısı aydınlık görünürken, dış çekimde gece (sabah karşı) olarak görünüyor.

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Görünce çok şaşıracaksınız! İşte inanılmaz film hataları