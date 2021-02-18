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Görsel hareket ediyorsa dikkat! Sosyal medya bu testi konuşuyor

Bazı görseller vardır ki hareket ettiğine eminsinizdir ama gördükleriniz yalnızca bir illüzyondan ibarettir. Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar herkes tarafından farklı şekilde görülebiliyor. Aşağıda yer alan fotoğraflar da sizi yanıltabilir. Peki siz fotoğraftaki çubuklara baktığınız zaman ne görüyorsunuz? İşte sosyal medyada da çok konuşulan o illüzyonlar...

Giriş Tarihi: 18.02.2021 05:24 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 05:25
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Görsel hareket ediyorsa dikkat! Sosyal medya bu testi konuşuyor

Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları...

Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

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Görsel hareket ediyorsa dikkat! Sosyal medya bu testi konuşuyor

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

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Görsel hareket ediyorsa dikkat! Sosyal medya bu testi konuşuyor

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

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Görsel hareket ediyorsa dikkat! Sosyal medya bu testi konuşuyor

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

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Görsel hareket ediyorsa dikkat! Sosyal medya bu testi konuşuyor

Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.