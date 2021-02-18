Görsel hareket ediyorsa dikkat! Sosyal medya bu testi konuşuyor

Bazı görseller vardır ki hareket ettiğine eminsinizdir ama gördükleriniz yalnızca bir illüzyondan ibarettir. Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar herkes tarafından farklı şekilde görülebiliyor. Aşağıda yer alan fotoğraflar da sizi yanıltabilir. Peki siz fotoğraftaki çubuklara baktığınız zaman ne görüyorsunuz? İşte sosyal medyada da çok konuşulan o illüzyonlar...