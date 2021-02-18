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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Görsel hareket ediyorsa dikkat! Sosyal medya bu testi konuşuyor Görsel hareket ediyorsa dikkat! Sosyal medya bu testi konuşuyor
Bazı görseller vardır ki hareket ettiğine eminsinizdir ama gördükleriniz yalnızca bir illüzyondan ibarettir. Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar herkes tarafından farklı şekilde görülebiliyor. Aşağıda yer alan fotoğraflar da sizi yanıltabilir. Peki siz fotoğraftaki çubuklara baktığınız zaman ne görüyorsunuz? İşte sosyal medyada da çok konuşulan o illüzyonlar...
Giriş Tarihi: 18.02.2021 05:24 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 05:25
Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları...
Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.
Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.
Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.
Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.