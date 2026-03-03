CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Görenleri mest etti! Muş Ovası baharın müjdecisi çiğdemlerle süslendi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Kış mevsiminin sert geçtiği Muş'ta karların erimesiyle çiçek açan çiğdemler, ovayı renklendirdi. Donatım Köyü çevresinde yoğun olarak görülen çiçekler, güzel görüntüler oluşturdu.

Görenleri mest etti! Muş Ovası baharın müjdecisi çiğdemlerle süslendi 1

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Muş'ta, havaların ısınmasıyla doğa uyanmaya başladı. Karların yavaş yavaş eridiği alanlarda açan çiğdem çiçekleri, Muş Ovası'nı renklendirdi.

Görenleri mest etti! Muş Ovası baharın müjdecisi çiğdemlerle süslendi 2

Yılın ilk çiçeklerinden ve baharın habercisi olarak bilinen çiğdemler, özellikle karla kaplı dağ eteklerinde yüzünü gösterdi.

Görenleri mest etti! Muş Ovası baharın müjdecisi çiğdemlerle süslendi 3

BİRBİRİNDEN FARKLI RENKTE ÇİÇEKLER

Beyaz örtünün arasından yükselen mor, sarı ve beyaz tonlardaki çiçekler, karlı zirvelerle bütünleşip güzel manzara sunarak görenleri güzelliğiyle mest etti.

Görenleri mest etti! Muş Ovası baharın müjdecisi çiğdemlerle süslendi 4

Özellikle merkeze bağlı Donatım köyü çevresinde yoğun olarak görülen çiğdemler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Görenleri mest etti! Muş Ovası baharın müjdecisi çiğdemlerle süslendi 5

"BU ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İSTEDİK"

Manzarayı ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçısı Furkan Aksoy, "Muş'ta karların erimesiyle birlikte ilkbahar mevsiminin habercisi olan çiğdem çiçekleri açtı. Fotoğrafçılar olarak bu anı ölümsüzleştirmek istedik. Özellikle karlı dağlara karşı çok güzel fotoğraflar çektik" dedi.

Görenleri mest etti! Muş Ovası baharın müjdecisi çiğdemlerle süslendi 6