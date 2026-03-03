Görenleri mest etti! Muş Ovası baharın müjdecisi çiğdemlerle süslendi

Yılın ilk çiçeklerinden ve baharın habercisi olarak bilinen çiğdemler, özellikle karla kaplı dağ eteklerinde yüzünü gösterdi.

Beyaz örtünün arasından yükselen mor, sarı ve beyaz tonlardaki çiçekler, karlı zirvelerle bütünleşip güzel manzara sunarak görenleri güzelliğiyle mest etti.

Özellikle merkeze bağlı Donatım köyü çevresinde yoğun olarak görülen çiğdemler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

"BU ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İSTEDİK"

Manzarayı ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçısı Furkan Aksoy, "Muş'ta karların erimesiyle birlikte ilkbahar mevsiminin habercisi olan çiğdem çiçekleri açtı. Fotoğrafçılar olarak bu anı ölümsüzleştirmek istedik. Özellikle karlı dağlara karşı çok güzel fotoğraflar çektik" dedi.