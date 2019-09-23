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Görenler inanamadı! Yuvadan resmen doğal sanat çıktı...
Evinin bahçesinde bilimsel adı "Solenopsis invicta" olan ateş karıncasının kolonisini bulan adam, ilginç bir deneye imza attı. Karınca yuvasına, sıvı halde alüminyum döktü. Yuvanın her gözüne ulaşan alüminyumun donmasını bekledikten sonra toprağı büyük bir titizlikle kazdı. Ortaya çıkan sonuç ise adete bir sanat eseriydi...
Giriş Tarihi: 23.09.2019 07:13 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 07:14
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