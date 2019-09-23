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Görenler inanamadı! Yuvadan resmen doğal sanat çıktı...

Evinin bahçesinde bilimsel adı "Solenopsis invicta" olan ateş karıncasının kolonisini bulan adam, ilginç bir deneye imza attı. Karınca yuvasına, sıvı halde alüminyum döktü. Yuvanın her gözüne ulaşan alüminyumun donmasını bekledikten sonra toprağı büyük bir titizlikle kazdı. Ortaya çıkan sonuç ise adete bir sanat eseriydi...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 07:13 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 07:14
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Görenler inanamadı! Yuvadan resmen doğal sanat çıktı...

Ateş karıncalarının bilimsel adı "Solenopsis invicta" dır. Doğal yaşam alanları Güney Amarikanın Amazon yağmur ormanlarıdır ama muhtemelen insanların etkisiyle Kuzey Amerika, Çin ve Avustralya'ya da yayılmışlardır.

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Görenler inanamadı! Yuvadan resmen doğal sanat çıktı...

Her yıl ateş karıncaları milyonlarca dolarlık zarara neden olmaktadırlar çünkü yedikleri her yeri kurutma özellikleri var bu nedenle ekonomik olarak çok büyük bir sorundurlar.

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Görenler inanamadı! Yuvadan resmen doğal sanat çıktı...

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.

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Görenler inanamadı! Yuvadan resmen doğal sanat çıktı...
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Görenler inanamadı! Yuvadan resmen doğal sanat çıktı...