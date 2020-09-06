Gören boğulma taklidi yapıyor

Güzel tepkiler aldıklarını anlatan Hüsmen, "Bizi görenler takdir ediyor. İşimizin sorumluluğu çok fazla. Her an tetikte bekliyoruz. Özellikle çocuklara çok dikkat ediyoruz. Onların boğulma riski daha fazla oluyor. Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğa yardım ettim. Onların ve ailelerin bize teşekkür etmeleri, minnet duymaları işimizin bütün zorluklarını unutturuyor." diye konuştu.