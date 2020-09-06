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Gören boğulma taklidi yapıyor

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda 8 kadın cankurtaran görev yapıyor. Sahilde onları görenler ise boğulma taklidi yapıyor.

Giriş Tarihi: 06.09.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 17:15
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Gören boğulma taklidi yapıyor

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda 8 kadın cankurtaran görev yapıyor.

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Gören boğulma taklidi yapıyor

Konyaaltı Sahili'nin de içinde bulunduğu ALSE Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görevli cankurtaranlar her gün 09.00'da mesaiye başlıyor. Aralarında 8 kadının da bulunduğu cankurtaranlar, kule ve sahil bandından dürbünlerle denizi gözetliyor.

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Gören boğulma taklidi yapıyor

Güvenli bölgeden çıkan tatilcileri megafonla uyaran kadın cankurtaranlar, ayrıca sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda da dikkatli davranıyor.

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Gören boğulma taklidi yapıyor

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Ayden Hüsmen, 2,5 aydır sahilde cankurtaran olarak görev yaptığını söyledi.

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Gören boğulma taklidi yapıyor

Güzel tepkiler aldıklarını anlatan Hüsmen, "Bizi görenler takdir ediyor. İşimizin sorumluluğu çok fazla. Her an tetikte bekliyoruz. Özellikle çocuklara çok dikkat ediyoruz. Onların boğulma riski daha fazla oluyor. Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğa yardım ettim. Onların ve ailelerin bize teşekkür etmeleri, minnet duymaları işimizin bütün zorluklarını unutturuyor." diye konuştu.