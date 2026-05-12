Sosyal medyayı sallayan gelin! Herkes damadı aradı: Gerçek bambaşka çıktı

Bursa'da gelinliğiyle yamaç paraşütü yapan 2 çocuk annesi Funda Çiçekçi, görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar düğün çekimi sanıp damadı ararken, gerçek inişten sonra ortaya çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan, 16 yıl önce dünya evine giren Funda Çiçekçi, yıllardır içinde ukde kalan "gelinlikle uçma" hayalini gerçekleştirmek için yamaç paraşütü yaptı. Gelinliğiyle birlikte metrelerce yükseğe çıkan Çiçekçi'nin uçuşu gökyüzünde adeta görsel şölen oluşturdu. O anlar ise havadan görüntülendi.



Bursa semalarında gelinliğiyle süzülen kadını gören vatandaşlar önce düğün çekimi yapıldığını düşündü. İniş alanında toplanan bazı vatandaşlar ise Çiçekçi'ye damadın nerede olduğunu sordu. Sorular karşısında gülümseyen kadın, olayın aslını anlatınca çevredekiler şaşkınlık yaşadı.



"TEKRAR EVLENDİĞİMİ DÜŞÜNENLER OLDU" Hayalini yıllar sonra gerçekleştirdiğini söyleyen Funda Çiçekçi, "Hep böyle bir hayalim vardı. Gelinlikle uçma hayali. Bunu gerçekleştirdim, çok mutluyum. Ama dikkat çekmek isterken çok fazla dikkat çektim. Bu nedenle beni arayan soranlar oldu. Tekrar evlendiğimi düşünenler oldu. Hala evliyim ve mutluyum" dedi.



SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU Gökyüzünde gelinliğiyle süzülen 2 çocuk annesinin cesur uçuşu sosyal medyada da ilgi çekerken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Bazı kullanıcılar "Damat nerede?" yorumları yaparken, bazıları ise Çiçekçi'nin yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirmesine destek verdi. Özellikle yamaç paraşütü sırasında ortaya çıkan manzaralar izleyenlerden binlerce beğeni ve yorum aldı. Cesaretiyle dikkat çeken Funda Çiçekçi'nin hikâyesi, hem şaşkınlık yarattı hem de sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.