Gökyüzünde onu görenler dönüp bir daha baktı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Gökyüzünde onu görenler dönüp bir daha baktı. Uçan tilki yarasa familyasının en büyük türüdür. Tropikal bölgelerde yaşayan bu dev yaratıklar, görenleri dehşete düşürecek büyüklükte yaratılmıştır. Diğer yarasalarla hemen hemen aynı özelliklere sahip olsa da önemli farklılıkları da vardır. İşte fotoğraflarla uçan tilki...

Giriş Tarihi: 05.01.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 16:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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