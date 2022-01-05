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Gökyüzünde onu görenler dönüp bir daha baktı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Gökyüzünde onu görenler dönüp bir daha baktı. Uçan tilki yarasa familyasının en büyük türüdür. Tropikal bölgelerde yaşayan bu dev yaratıklar, görenleri dehşete düşürecek büyüklükte yaratılmıştır. Diğer yarasalarla hemen hemen aynı özelliklere sahip olsa da önemli farklılıkları da vardır. İşte fotoğraflarla uçan tilki...

Giriş Tarihi: 05.01.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 16:37
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Gökyüzünde onu görenler dönüp bir daha baktı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Yarasa ailesinin 200 cins olmak üzere 1000' yakın türü vardır. Kanatları açık durumdaki boyları 5 cm'den 150 cm'ye kadar değişebilir. Uçan tilkinin kanadı enine 60 cm'e ulaşırken, boyu zaman zaman 1.5 metreyi aşabilmektedir.

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Gökyüzünde onu görenler dönüp bir daha baktı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Yarasalar, dünyanın her bölgesinde yaşarlar, ancak tropikal bölgelerde sayıları daha fazladır. Yarasalar çok miktarda böcek tükettikleri için, dünyanın dengesi açısından büyük önem taşırlar.

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Gökyüzünde onu görenler dönüp bir daha baktı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Yarasanın vücudu fareye benzer ve genellikle ince bir kürkle kaplıdır. Yarasa ailesinin en büyük trü olan uçan tilkinin boyu 30-40 cm olabildiği için 'tilki'ye benzetilmektedir.

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Gökyüzünde onu görenler dönüp bir daha baktı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Yarasaların kulakları çoğunlukla çok büyük ve kıvrımlıdır. Burun ve kulaktaki bu çıkıntılar, duyu organı görevi görür, ses titreşimlerini almaya ve iletmeye yarar. Bazı yarasalar yalnız yaşar, mağaralarda, yarıklarda, içi oyuk ağaçlarda veya tavan aralarında. Diğer türler ise sürüler halinde yaşar.

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Gökyüzünde onu görenler dönüp bir daha baktı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Kuzey bölgelerdeki yarasalar kışın göç ederler veya kış uykusuna yatarlar. Yarasalar baş aşağı tutunarak uyurlar. Geceleri aktif olan yarasaların koklama ve tat alma duyuları çok iyi gelişmiştir.