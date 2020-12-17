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Gökyüzünde görülen tuhaf cismin sırrı çözüldü! Meğer devlet aylardır bunu bekliyormuş

Gökyüzünde görülen tuhaf cismin sırrı çözüldü! Meğer devlet aylardır bunu bekliyormuş... Gökyüzünden tuhaf bir cismin yere doğru indiğini görenler gözlerine inanamadı. Cismin ne olduğuna dair bilgi devlet yetkilileri tarafından paylaşıldı. Gizemli cisim meğer aylardır devletin beklediği güzel haberleri beraberinde getirdi...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 10:14
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Gökyüzünde görülen tuhaf cismin sırrı çözüldü! Meğer devlet aylardır bunu bekliyormuş

Sabahın erken saatlerinden gökyüzünden yere doğru inen gizemli cismin ne olduğu anlaşıldı.

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Gökyüzünde görülen tuhaf cismin sırrı çözüldü! Meğer devlet aylardır bunu bekliyormuş
Çin'in Ay'dan taş ve toprak örnekleri toplamak üzere yolladığı "Çang'ı-5" uzay aracı Dünya'ya döndü. Dönüş kapsülü Perşembe günü yerel saatle 01.30 civarında Siziwang bölgesinde yere indi.
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Gökyüzünde görülen tuhaf cismin sırrı çözüldü! Meğer devlet aylardır bunu bekliyormuş
Bu, 1976'da Sovyetler Birliği'nin Luna 24 projesinden bu yana ilk aydan numune alma görevi oldu. Gemide, gemide istiflenmiş ay taşları ve toprak bulunuyor.
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Gökyüzünde görülen tuhaf cismin sırrı çözüldü! Meğer devlet aylardır bunu bekliyormuş
Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CTGN) haberine göre, uzay aracının örnekleri taşıyan modülü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan eyaletinde belirlenen noktaya indi.
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Gökyüzünde görülen tuhaf cismin sırrı çözüldü! Meğer devlet aylardır bunu bekliyormuş
Paraşüte bağlı olan 300 kiloluk yapı, hızını azaltarak Umman Denizi üzerinden atmosfere giriş yapıp dünyaya doğru süzüldü.