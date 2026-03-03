CANLI YAYIN
Göcek’te sualtı mirası koruma altında: “Kalimçe Harabeleri” sit alanı ilan edildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te deniz altında bulunan ve halk arasında "Kalimçe Harabeleri" olarak bilinen tarihi kalıntıların yer aldığı alan, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

Fethiye'nin turizm merkezlerinden Göcek'te, kıyıya yakın noktada yer alan ve su çekildiğinde kısmen görülebilen sualtı kalıntıları için yapılan başvuru sonuç verdi. Yapılan incelemelerin ardından bölge, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsüne alındı. Böylece deniz dibindeki tarihi izler resmen koruma kapsamına girmiş oldu.

KALİMÇE HARABELERİ KORUMA ALTINA ALINDI

Göcek Kültür ve Turizm Derneği ile Göcek Halk Meclisi'nin başvurusu üzerine Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı. İncelemeler sonucunda "Kalimçe Harabeleri" olarak bilinen alanın arkeolojik sit niteliği taşıdığı tescillendi.

AA'ya göre; Göcek Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ugan, bölgenin son yıllarda deniz turizmiyle ön plana çıktığını söyledi. Göcek'te deniz turizmi kadar tarihin de derinliği olduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kadar güzel ve korunaklı koyların olduğu bölge, sadece bugün değil tarihin ilk evrelerinde de insanlar tarafından kullanılmış. Bölgenin yerlileri olarak, koylarımızda, dağlarımızda ve denizin altında bulunan kalıntıların birçoğunu biliyoruz."

BİRÇOK ALANDA TARİHİ KALINTILAR BULUNUYOR

Ugan, Yassıcalar, Şeytanlı Ada, Hamam Koyu ve Tersane Koyu gibi noktalarda da tarihi kalıntılar bulunduğunu belirterek, arkeolojik çalışmaların artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kalıntıların arkeolojik çalışma yapılarak gün yüzüne çıkarılması ve tarihinin aydınlatılmasını beklediklerini vurgulayan Ugan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu hem bölgedeki turizm faaliyetlerini daha da değerlendirecek hem de bilinçsiz yapılaşmaya engel olacaktır. Doğamızı, tarihimizi korursak Göcek'i korumuş olacağız. Yoksa betona teslim etmiş olacağız. Bu bakımdan alanın sit alanı ilan edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim."

ANTİK LİMAN İZLERİ VE LİKYA MİRASI

Tarihi haritalarda Göcek'in "Skopea Limanı" olarak geçtiğini aktaran Ugan, Kalimçe'nin de bu liman çevresindeki antik yerleşimlerden biri olduğunu söyledi. Bölgenin kesin tarihlendirmesinin kapsamlı arkeolojik çalışmalarla netleşeceğini ifade etti.

Güneybatı Anadolu'nun tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ugan, özellikle Likyalıların bölgede iz bıraktığını belirtti.

"Koylar ve adaları olması dolayısıyla da önemli bir ticaret merkezi olduğunu düşünüyoruz. Antik kentler, su yolları, sarnıçlar günümüzde hala ayakta. Göbün Koyu'nda üst bölgelerine baktığımızda tarihi kalıntıları görüyoruz. Göbün'de kiremitten yapılmış su yolları var, bu da tarım yapıldığını gösteriyor. Bölgenin tarihi çok zengin. Bedri Rahmi Koyu'nda kaya mezarları, antik kalıntılar ve suyun altında Kekova benzeri batık bir kent var. Bunların da gün yüzüne çıkarılması bizim için çok önemli." dedi.

