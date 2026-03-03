Göcek’te sualtı mirası koruma altında: “Kalimçe Harabeleri” sit alanı ilan edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te deniz altında bulunan ve halk arasında "Kalimçe Harabeleri" olarak bilinen tarihi kalıntıların yer aldığı alan, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.
Fethiye'nin turizm merkezlerinden Göcek'te, kıyıya yakın noktada yer alan ve su çekildiğinde kısmen görülebilen sualtı kalıntıları için yapılan başvuru sonuç verdi. Yapılan incelemelerin ardından bölge, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsüne alındı. Böylece deniz dibindeki tarihi izler resmen koruma kapsamına girmiş oldu.
KALİMÇE HARABELERİ KORUMA ALTINA ALINDI
Göcek Kültür ve Turizm Derneği ile Göcek Halk Meclisi'nin başvurusu üzerine Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı. İncelemeler sonucunda "Kalimçe Harabeleri" olarak bilinen alanın arkeolojik sit niteliği taşıdığı tescillendi.
AA'ya göre; Göcek Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ugan, bölgenin son yıllarda deniz turizmiyle ön plana çıktığını söyledi. Göcek'te deniz turizmi kadar tarihin de derinliği olduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:
"Bu kadar güzel ve korunaklı koyların olduğu bölge, sadece bugün değil tarihin ilk evrelerinde de insanlar tarafından kullanılmış. Bölgenin yerlileri olarak, koylarımızda, dağlarımızda ve denizin altında bulunan kalıntıların birçoğunu biliyoruz."
BİRÇOK ALANDA TARİHİ KALINTILAR BULUNUYOR
Ugan, Yassıcalar, Şeytanlı Ada, Hamam Koyu ve Tersane Koyu gibi noktalarda da tarihi kalıntılar bulunduğunu belirterek, arkeolojik çalışmaların artırılması gerektiğine dikkat çekti.