Göcek’te sualtı mirası koruma altında: “Kalimçe Harabeleri” sit alanı ilan edildi

"Bu hem bölgedeki turizm faaliyetlerini daha da değerlendirecek hem de bilinçsiz yapılaşmaya engel olacaktır. Doğamızı, tarihimizi korursak Göcek'i korumuş olacağız. Yoksa betona teslim etmiş olacağız. Bu bakımdan alanın sit alanı ilan edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Tarihi haritalarda Göcek'in "Skopea Limanı" olarak geçtiğini aktaran Ugan, Kalimçe'nin de bu liman çevresindeki antik yerleşimlerden biri olduğunu söyledi. Bölgenin kesin tarihlendirmesinin kapsamlı arkeolojik çalışmalarla netleşeceğini ifade etti.

Güneybatı Anadolu'nun tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ugan, özellikle Likyalıların bölgede iz bıraktığını belirtti.

"Koylar ve adaları olması dolayısıyla da önemli bir ticaret merkezi olduğunu düşünüyoruz. Antik kentler, su yolları, sarnıçlar günümüzde hala ayakta. Göbün Koyu'nda üst bölgelerine baktığımızda tarihi kalıntıları görüyoruz. Göbün'de kiremitten yapılmış su yolları var, bu da tarım yapıldığını gösteriyor. Bölgenin tarihi çok zengin. Bedri Rahmi Koyu'nda kaya mezarları, antik kalıntılar ve suyun altında Kekova benzeri batık bir kent var. Bunların da gün yüzüne çıkarılması bizim için çok önemli." dedi.