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Giyim ürünleri dikkat çekiyor! BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte o ürünler...

BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Tekstil ürünlerinin yer aldığı BİM 28 Ağustos kataloğunda hangi ürünlerin olacağı merak ediliyordu. BİM marketler tarafından yayımlanan katalog ile detaylar belli oldu. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 17:10
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Giyim ürünleri dikkat çekiyor! BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte o ürünler...

BİM aktüel ürünler kataloğu heyecanla bekleniyordu. 28 Ağustos indirimlerinin neler olduğunu merak eden BİM müşterileri, güncel katalog bilgilerini araştırıyor. 28 Ağustos itibarıyla giyim ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak. İç giyim ürünleri, çorap çeşitleri katalogda dikkat çeken ürünler arasında. Peki, BİM marketlerin salı günü kampanyaları neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacka? İşte BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Giyim ürünleri dikkat çekiyor! BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte o ürünler...

Çizgili Kadın Pijama Takımı

• S-M-L

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Giyim ürünleri dikkat çekiyor! BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte o ürünler...

Casilli
Dantelli Kadın Bralet Takımı

• 75, 80, 85, 90 beden

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Giyim ürünleri dikkat çekiyor! BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte o ürünler...

Casilli
Dantelli Kadın Sütyen Külot Takımı

• 75, 80, 85, 90 Beden

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Giyim ürünleri dikkat çekiyor! BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte o ürünler...

Casilli
Sporcu Kadın Sütyeni

• 70-75, 80-85, 90-95 beden