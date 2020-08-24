Giyim ürünleri dikkat çekiyor! BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte o ürünler...

BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Tekstil ürünlerinin yer aldığı BİM 28 Ağustos kataloğunda hangi ürünlerin olacağı merak ediliyordu. BİM marketler tarafından yayımlanan katalog ile detaylar belli oldu. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 17:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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