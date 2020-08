2-3 METRE YÜKSELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon lira destek sağlayacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Ben de ilk defa böyle bir taşkın, böyle bir doğal afet görüyorum. Gerçekten şehrin tamamen silüeti değişmiş durumda. 2 metre, 3 metre belki şu an toprağa basıyoruz. Dükkanların gerçekten bazılarının neredeyse tavanına kadar kumla dolmuş durumda. Konunun aslında çıkış noktası, Dereli'de Akkaya Deresi'nin membasında, yani akış yönünde oluşan bir heyelanın Dereli'deki merkez deresini tıkaması kaynaklı oluşan ciddi bir problem var tabii ki burada. Üzülerek söylüyorum ki her defasında meteoroloji olarak ciddi uyarılar yapmamıza rağmen, bu uyarıların da muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler tarafından da defalarca tekrarlanıyor olmasına rağmen vatandaşlarımız 'Nasıl olsa bana olmaz, nasıl olsa benimle alakası olmaz' diye bir düşünce içerisine giriyorlar. Maalesef bu da zaman zaman can kayıplarına yol açabiliyor. 120 bin tane derenin olduğu Karadeniz'de bu taşkınları tamamıyla önlemenin imkanı yok. Maalesef dün uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1.5 misli bir günde yağdı. Yani 135 milimetrenin üzerinde yağış aldık. Üzülerek söylüyorum ilk değil, son da olmayacak. İklim değişiyor."