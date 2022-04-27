Genci yaşlısı camilere koştu! Yurt genelinde Kadir Gecesi coşkusu! Dualarla idrak edildi

Kadir Gecesi nedeniyle tüm Türkiye'de vatandaşlar camilere akın etti. Özellikle İstanbul'da soğuk havaya rağmen Ayasofya Camii başta olmak üzere Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerinin bahçesinde binlerce kişi teravih namazı kıldı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde vatandaşlar, teravih namazını kılıp, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek dualar etti. Namaz sonrası küçük çocukları çocuklara da ufak hediyeler verildi. İşte gecenin kareleri...