BİZE ULAŞIN
Genç mühendis Halit Ayar'ın katilleri hakim karşısına çıktı! Cinayeti böyle anlattı
Cezaevinden izinli çıkan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal, Taksim İstiklal Caddesi'nde karşılaştıkları bir grup gence saldırmış ve bira parası için Halit Ayar'ı vahşice öldürmüştü. Halit Ayar'ı öldürüp yanındaki arkadaşlarına saldıran sanıklar çıkarıldıkları mahkemede cinayeti nasıl işlediklerini detaylı şekilde anlattılar.
Giriş Tarihi: 28.12.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 10:02
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11