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Genç mühendis Halit Ayar'ın katilleri hakim karşısına çıktı! Cinayeti böyle anlattı

Cezaevinden izinli çıkan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal, Taksim İstiklal Caddesi'nde karşılaştıkları bir grup gence saldırmış ve bira parası için Halit Ayar'ı vahşice öldürmüştü. Halit Ayar'ı öldürüp yanındaki arkadaşlarına saldıran sanıklar çıkarıldıkları mahkemede cinayeti nasıl işlediklerini detaylı şekilde anlattılar.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 10:02
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Genç mühendis Halit Ayar'ın katilleri hakim karşısına çıktı! Cinayeti böyle anlattı

İstanbul, İstiklal Caddesi'nde para istedikleri Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları gerekçesiyle iki sanığın tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

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Genç mühendis Halit Ayar'ın katilleri hakim karşısına çıktı! Cinayeti böyle anlattı

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Emra Yaşar, Kırklareli Açık Cezaevi'nden bir haftalık izine çıktığını, oturduğu semtteki parkta alkol alırken tesadüf eseri diğer sanık Erhan Kurdal ile karşılaştığını ileri sürdü.

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Genç mühendis Halit Ayar'ın katilleri hakim karşısına çıktı! Cinayeti böyle anlattı

Cezaevinden izinli çıkan Emra Yaşar ile arkadaşı Erhan Kurdal, Halit Ayar'ı bira parası için vahşice öldürdükleri anları duruşmada detaylı bir şekilde anlattı. Sanık Yaşar, "Bıçağı alıp salladım. Kime vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

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Genç mühendis Halit Ayar'ın katilleri hakim karşısına çıktı! Cinayeti böyle anlattı

Daha önceden de gasp suçundan cezaevinden bulunan Emra Yaşar ifadesinde "Kırklareli Açık Cezaevi'nden bir hafta izne gelmiştim. Parkta bira içiyordum. Erhan, Taksim'e gidelim dedi. Erhan, İstiklal'de üç kişi gördü. Yanlarına gidip bira istedi.

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Genç mühendis Halit Ayar'ın katilleri hakim karşısına çıktı! Cinayeti böyle anlattı

Erhan birine tokat attı. Tokat attığı kişi karşılık verdi. Erhan'ın yüzünden kan geldiğini görünce ben de kavgaya girdim. Can havli ile bıçağı alıp salladım. Kime vurduğumu hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.

Sanık Erhan Kurdal mahkeme ifadesinde "Yerden elime cam şişe aldım. Gelişigüzel salladım" diye konuştu.