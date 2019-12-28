Genç mühendis Halit Ayar'ın katilleri hakim karşısına çıktı! Cinayeti böyle anlattı

Cezaevinden izinli çıkan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal, Taksim İstiklal Caddesi'nde karşılaştıkları bir grup gence saldırmış ve bira parası için Halit Ayar'ı vahşice öldürmüştü. Halit Ayar'ı öldürüp yanındaki arkadaşlarına saldıran sanıklar çıkarıldıkları mahkemede cinayeti nasıl işlediklerini detaylı şekilde anlattılar.