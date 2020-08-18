Genç kadına dehşeti yaşatmıştı! Trafik magandası hakkında flaş gelişme

NE OLMUŞTU ?

13 Ağustos akşamı Alibeyköy'de trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret edip aracının ön kaportasına çıkarak ön camını kıran Emre Etyemez, bir gün sonra gözaltına alınmış. Emre Etyemez, "Hakaret", "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından savcıya ifade verdikten sonra, "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından mahkemeye sevk edilmiş ve bu iki suçtan dolayı tutuklanmıştı.