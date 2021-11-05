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Haberler Galeri Genç kadın ormanda ağaç yapraklarıyla öyle bir şey yaptı ki... Bu taktik görenleri şaşırttı

Genç kadın ormanda ağaç yapraklarıyla öyle bir şey yaptı ki... Bu taktik görenleri şaşırttı

Doğada tek başına hayatta kalma ve ilkel malzemelerle aletler yapma videoları son zamanlarda en çok izlenenler arasında yer alıyor. Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da Os Bushcraft and Survival isimli kanalda takipçilerine ilginç videolar hazırlayan genç kadın son yaptığıyla görenleri şaşırttmayı başardı.

Giriş Tarihi: 05.11.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 10:56
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Genç kadın ormanda ağaç yapraklarıyla öyle bir şey yaptı ki... Bu taktik görenleri şaşırttı

Son dönemlerde doğada tek başına hayatta kalma ve ilkel malzemelerle alet, ev, fırın yapma videoları trendler arasına girerken büyük ilgi görüyor. YouTube'da Os Bushcraft and Survival adlı kanala sahip olan genç kadın da bu videoları takipçileriyle paylaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genç kadın ormanda ağaç yapraklarıyla öyle bir şey yaptı ki... Bu taktik görenleri şaşırttı

Genç kadının son olarak yaptığı kulübe takipçilerini şaşırttı.

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Genç kadın ormanda ağaç yapraklarıyla öyle bir şey yaptı ki... Bu taktik görenleri şaşırttı

Ormanda ağaçlardan düşen sararmış yaprakları tek tek topladı.

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Genç kadın ormanda ağaç yapraklarıyla öyle bir şey yaptı ki... Bu taktik görenleri şaşırttı

Topladığı yaprakları tek tek birleştirerek kulübe yapan genç kadının videosu büyük ilgi gördü.

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Genç kadın ormanda ağaç yapraklarıyla öyle bir şey yaptı ki... Bu taktik görenleri şaşırttı