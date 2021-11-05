Genç kadın ormanda ağaç yapraklarıyla öyle bir şey yaptı ki... Bu taktik görenleri şaşırttı

Doğada tek başına hayatta kalma ve ilkel malzemelerle aletler yapma videoları son zamanlarda en çok izlenenler arasında yer alıyor. Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da Os Bushcraft and Survival isimli kanalda takipçilerine ilginç videolar hazırlayan genç kadın son yaptığıyla görenleri şaşırttmayı başardı.

Giriş Tarihi: 05.11.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 10:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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