Genç kadın boynundaki şişlik için doktora gitti! Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı 👩‍⚕️ Bakın boynundan ne çıktı

Dr. Sandra Lee dünyada yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarıyla adından söz ettiriyor. Operasyonlarını sosyal medya platformunda paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Sandra Lee yine dünyanın gündeminde. Boynundaki şişlik için kendisine gelen hastasının görüntülerini paylaştı. Ünlü doktor Sandra Lee genç kadının boynundan çıkanlara inanamadı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 31.10.2022 13:21 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 11:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL