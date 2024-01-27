Genç fil aslan sürüsüyle karşı karşıya! Vahşi doğada nefes kesen anlar

Vahşi doğada her gün yeni bir yaşam mücadelesi yaşanırken, gelen görüntüler görenleri şoke etti. Güney Luangwa Ulusal Parkı'nı ziyaret edenler bir dişi aslan sürüsünün genç file saldırmasına tanık oldu. Safariye rehberlik eden Innocent, milyonlarca kez izlenen YouTube videosunun altında "Böyle bir şeyi daha önce görmedim." diye not düştü.