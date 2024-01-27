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Genç fil aslan sürüsüyle karşı karşıya! Vahşi doğada nefes kesen anlar

Vahşi doğada her gün yeni bir yaşam mücadelesi yaşanırken, gelen görüntüler görenleri şoke etti. Güney Luangwa Ulusal Parkı'nı ziyaret edenler bir dişi aslan sürüsünün genç file saldırmasına tanık oldu. Safariye rehberlik eden Innocent, milyonlarca kez izlenen YouTube videosunun altında "Böyle bir şeyi daha önce görmedim." diye not düştü.

Giriş Tarihi: 27.01.2024 21:52
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Genç fil aslan sürüsüyle karşı karşıya! Vahşi doğada nefes kesen anlar

Geçtiğimiz aylarda Güney Luangwa Ulusal Parkı'nın ziyaretçileri, bir dişi aslan sürüsünün genç bir file saldırmasına tanık oldu ve bu saldırıyı filme aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genç fil aslan sürüsüyle karşı karşıya! Vahşi doğada nefes kesen anlar

Safari rehberi Innocent, milyonlarca kez izlenen YouTube videosunun altına "Böyle bir şeyi daha önce görmedim," diye yazdı

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Genç fil aslan sürüsüyle karşı karşıya! Vahşi doğada nefes kesen anlar

Fil gözlerimizin önünde öldürüleceği için çok endişelendik. Ama tam bir savaşçıydı," diyor rehber.

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Genç fil aslan sürüsüyle karşı karşıya! Vahşi doğada nefes kesen anlar

Videoda aslanların fili nasıl pençelediği ve sıçrayarak nasıl sırtına çıktıkları açıkça gözüküyor. Yavru fil de kendini savunmaya ve sayıca epey üstün olan saldırganlardan yakasını kurtarmaya çalışıyor.

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Genç fil aslan sürüsüyle karşı karşıya! Vahşi doğada nefes kesen anlar

Mücadelenin sonunda genç fil, ya da turistlerin ve safari rehberlerinin verdiği isimle Herkül, zarar görmeden aslanların elinden kurtuluyor.