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Genç çifti 'Titanik pozu' ayırdı! Son görüntüleri ortaya çıktı
İzmit'te iskelede balık tutarken denize düşen Furkan Çiftçi yaşamını yitirdi, kız arkadaşı Mine Dinar çevredekiler tarafından kurtarıldı. Mine Dinar'ın ifadesinde, alkol aldıktan sonra iskeledeki zincirlerin arkasına geçip 'Titanik pozu' vermek isterken dengelerini kaybedip denize düştüklerini söylediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 16.05.2022 13:58Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 14:00