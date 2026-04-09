Gelinini ve kız kardeşini öldüren sanıktan ilginç savunma: Olmasa iyiydi

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 16:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Kırıkkale'de gelini ve gelinin kardeşini avukatlık bürosunda tabancayla öldüren tutuklu sanık Yaşar Ereli ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede cinayeti itiraf eden sanığın, "Kendimi kaybettim ve ateş ettim, olmasa iyiydi" sözleri pes dedirtti.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI Olay, 5 Aralık 2025'te Yaylacık Mahallesi 381'inci Sokak'taki bir avukatlık ofisinde meydana geldi. Oğlu ile boşanma aşamasında olan gelini Eser Ereli ile gelinin kardeşi Nilgün Geçer'in bulunduğu büroya giden Yaşar Ereli, çıkan tartışma sırasında tabancayla ateş açtı.

İKİ KARDEŞ OLAY YERİNDE CAN VERDİ İki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli olay sonrası kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Ereli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianame, Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

OĞLUYLA BOŞANMA SÜRECİNİ ÖĞRENİŞ Bugün görülen ilk duruşmada savunma yapan sanık Yaşar Ereli, olaydan iki gün önce oğluyla gelini arasındaki boşanma sürecini öğrendiğini belirtti. Olay günü avukatının yanına giderek karşı tarafla görüşmek istediğini söyleyen Ereli, "Gittiğimizde gelinim ve torunum oradaydı. Taleplerini kabul etmedim. Onlara başka bir daire vermeyi teklif ettim, nafakayı da mahkemenin belirlemesini istedim. Tartışma sırasında bana hakaret ettiler. Kendimi kaybettim ve ateş ettim" dedi.

PES DEDİRTEN SAVUNMA: "OLMASA DAHA İYİYDİ" Ereli, ilk olarak gelinine ateş ettiğini ardından başka odada bulunan Nilgün Geçer'in üzerine gelmesi üzerine ona da ateş ettiğini öne sürerek, "Kendimi kaybettim, olmasa iyiydi" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.