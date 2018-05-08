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Gelinin kolunu timsah yedi, damat bunu görünce...

Jamie Fox ve Zenele Ndlovu çifti, kısa süre önce timsah saldırısına uğradı.

Giriş Tarihi: 08.05.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 06:41
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Gelinin kolunu timsah yedi, damat bunu görünce...

Zimbabve'de dünya basınının gündemine vuran bir olay yaşandı... Kısa süre içinde evlenmeyi planlayan Jamie Fox ve Zenele Ndlovu timsah saldırısına uğradı.

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Gelinin kolunu timsah yedi, damat bunu görünce...

Kısa süre içinde 'sağlıklı bir şekilde' gelin olmaya hazırlanan Ndlovu timsah saldırısına uğradı. Timsah genç kadının kolunu yedi. Trajik olay, genç nişanlıların Zambezi nehrinde kano yaptıkları sırasında gerçekleşti.

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Gelinin kolunu timsah yedi, damat bunu görünce...

Genç kadın hastaneye kaldırıldı. Ndlovu timsah saldırısına uğradığında yanında nişanlısı Jamie Fox da vardı. Fox ve Ndlovu hastanede kalırken çok önemli bir karar aldı. Saldırıların üzerinden sadece 5 gün geçmişti.

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Gelinin kolunu timsah yedi, damat bunu görünce...

Damat Fox, "Bir haftada şok ve kederden gerçekten çok ilginç bir deneyime doğru yol aldık" yorumunu yaptı.

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Gelinin kolunu timsah yedi, damat bunu görünce...

Fox, nikah töreni hakkında "Daha küçük bir mekânda gerçekleşse de, hâlâ hayatta olduğumuz için ve nikahımızı yaptığımız için çok memnunduk."