Gelincik kendisinden 10 kat büyük hayvanı avladı! Belgeselleri aratmayan görüntü | İşte o anlar

Vahşi doğada belgeselleri aratmayan bir olay meydana geldi. Bu defa yaşanan karşılaşma klişeleşmiş bazı sözleri tarihe gömecek kadar güçlü. Sevimli görüntüleriyle bildiğimiz gelinciklerin içinde iflah olmaz bir avcının bulunduğunu biliyor musunuz? Kayda alınan görüntüler bunu kanıtlar mahiyette. Bir gelincik kendisinden 10 kat büyük hayvanı gözüne kestiriyor ve sonunda amacına ulaşıyor. İşte gözlerinize inanamayacağınız anlar...

Giriş: 24.07.2024 12:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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