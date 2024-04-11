Gelin kaynana değil tam bir suç çetesi! 15 yaşındaki gelinin 29 suç kaydı, kaynananın 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

Bursa'da gelin ile kaynanasının yaptığı hırsızlık polisi harekete geçirdi. Özel ekip kuran Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kaynanayı ve yaşının iki katı suç kaydı bulunan 15 yaşındaki gelinini suçüstü yakaladı.

Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL