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Haberler Galeri Gelin kaynana değil tam bir suç çetesi! 15 yaşındaki gelinin 29 suç kaydı, kaynananın 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

Gelin kaynana değil tam bir suç çetesi! 15 yaşındaki gelinin 29 suç kaydı, kaynananın 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

Bursa'da gelin ile kaynanasının yaptığı hırsızlık polisi harekete geçirdi. Özel ekip kuran Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kaynanayı ve yaşının iki katı suç kaydı bulunan 15 yaşındaki gelinini suçüstü yakaladı.

Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:11
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Gelin kaynana değil tam bir suç çetesi! 15 yaşındaki gelinin 29 suç kaydı, kaynananın 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi eve girdiğinde bıraktığı 100 bin lira değerinde ziynet eşyasının yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine yapılan ihbar sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

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Gelin kaynana değil tam bir suç çetesi! 15 yaşındaki gelinin 29 suç kaydı, kaynananın 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

YAKALAMAK İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU
Özel ekip kuran polis, bölgede tüm güvenlik kameralarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) ait kameraları titizlikle inceledi.

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Gelin kaynana değil tam bir suç çetesi! 15 yaşındaki gelinin 29 suç kaydı, kaynananın 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

Yapılan incelemelerde şüpheli iki kadının özellikle kör noktalarda ve güvenlik kamerasının bulunmadığı noktalarda hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

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Gelin kaynana değil tam bir suç çetesi! 15 yaşındaki gelinin 29 suç kaydı, kaynananın 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

GELİN-KAYNANA KILIKTAN KILIĞA GİREREK HIRSIZLIK YAPIYORLAR
Kurulan özel ekip soruşturmayı derinleştirdikçe şaşırtan detaylar ortaya çıktı. Hırsızlık yapan şüphelilerin Meral A. (36) ve gelini 26 suç kaydı bulunan E.A. (15) olduğu belirlendi.

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Gelin kaynana değil tam bir suç çetesi! 15 yaşındaki gelinin 29 suç kaydı, kaynananın 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

CEZAEVİNDE 7 YIL KALDI, İZİNLİ ÇIKINCA YİNE İLK İŞİ HIRSIZLIK OLDU
Ayrıca şüpheli Meral A.'nın 19 adet hırsızlıktan suç kaydı olduğu ve 7 yıl boyunca kaldığı cezaevinden izinli çıktığını ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu kaydedildi. Kurulan özel ekip şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı.