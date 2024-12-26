Gelin Evi ile tanınan Neşe Özkan’ın mezarı açıldı! Gözler otopsi sonucunda...

Estetik ameliyat sonrası 18 Aralık 2024 günü yaşamını yitiren Neşe Özkan'ın ölümüyle ilgili tüm sorumluların ve ihmallerin ortaya çıkması için yargı sürecinin başlatıldığını ifade eden Mermer, "Neşe Özkan'ın geçmişte kalp ameliyatı geçirdiğini beyan etmesine rağmen gerekli tetkikler yapılmadan, riskler konusunda onayı olmadan ameliyata yönlendirilmesi ve doktorunun ameliyat esnasında ameliyathanede olmaması, hastanın durumunu takip etmemesi ile devam eden birçok ihmali kasti davranışlarla ölüme sebebiyet vermiştir.