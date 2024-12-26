26 Aralık 2024, Perşembe
Gelin Evi ile tanınan Neşe Özkan'ın mezarı açıldı! Gözler otopsi sonucunda...
Katıldığı Gelin Evi yarışmasıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği estetik operasyonu sonucu hayatını kaybetti. Özkan'ın ölümünün ardından eşi, yapılan tetkiklerin eksik olduğunu belirterek hastane yönetimini sorumlu tuttu. Bu iddialar üzerine, ölümde ihmal olduğu şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Özkan'ın mezarı otopsi için açıldı.
Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:24