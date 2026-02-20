Geleneksel lezzette ramazan yoğunluğu! Ramazan’ın en çok tercih edilen tatlısı: Baklava
Ramazan ayının gelmesiyle baklavanın başkenti Gaziantep'te yoğunluk başladı. İftar sofralarının vazgeçilmezi için ustalar fazla mesai yaparken, tezgâhlarda ve kargo siparişlerinde hareketlilik arttı. Bayram yaklaşırken işletmeler vardiyalı çalışma sistemine hazırlanıyor, Türkiye'nin dört bir yanına sipariş gönderiliyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, baklavanın başkenti Gaziantep'te işletmelerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan bu meşhur lezzet için hem tezgâhlarda hem de kargo siparişlerinde yoğunluk oluşurken, baklava ustaları talepleri yetiştirebilmek için fazla mesai harcamaya başladı.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Gaziantep'teki bir işletmeden son durumu aktararak Ramazan coşkusunun baklavaya olan ilgiyi nasıl artırdığını yerinde inceledi.
İFTAR SOFRALARININ BAŞTACI: BAKLAVA
Gaziantep'teki işletmelerde yaşanan yoğunluğu aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "İftar sofralarının vazgeçilmezi baklava, baklavanın başkenti Gaziantep'te işletmelerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar iftar saatlerine yakın saatlerde özellikle işletmelere, tezgâhlara koşuyor. Koşamayanlar ise sipariş veriyor; onların siparişleri de buradan Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor. Hem sipariş yoğunluğu var hem de işletmelerde baklava ustaları fazladan mesai harcıyor" ifadelerini kullandı.
USTALIK VE DOĞALLIK LEZZETİN SIRRI
İşletme sahibi Burhan Çağdaş, Ramazan ayı ile birlikte başlayan tatlı telaşı, "Ramazan'ın başlamasıyla beraber baklava talepleri, akşam iftar talepleri, hoş bir telaş başladı. Ustalarımız biraz fazladan mesai harcıyor. Henüz tam yoğunluk başlamadı ama bundan sonra bayağı yoğunlaşacak" sözleriyle aktardı. Baklavanın püf noktalarına da değinen Çağdaş, "En önemli noktası yağı, fıstığı ve ustalığı. En önemlisi ustalığı, daha sonrasında yağıyla fıstığı. Bunlar yüzyıllardır hiçbir teknolojik araç kullanılmadan üretilen mamuller. Herhangi bir katkı maddesi yok. Ustanın hamuru açması, o katların ince olması, taş fırında pişmesi baklavanın olmazsa olmazlarıdır" şeklinde konuştu.
İKLİMİN LEZZETE ETKİSİ
Gaziantep baklavasının diğer şehirlerden farkını açıklayan Burhan Çağdaş, "Gaziantep'in karasal iklimi, rutubet olmadığı için baklavanın kolay kolay bayatlamamasını sağlıyor. Rutubetli bir yerde baklava bir saat sonra pamuk gibi olur. Gaziantep'in havası ve suyu baklavaya ayrı bir lezzet katıyor" ifadelerini kullandı.
BAYRAM SİPARİŞLERİ ŞİMDİDEN ALINIYOR
Ramazan'ın ikinci yarısıyla birlikte bayram hazırlıklarının hız kazanacağını belirten Burhan Çağdaş, "Bayram yoğunluğu Ramazan'ın 15'inden, 20'sinden sonra başlar. Türkiye'nin birçok yerinden bayram baklavası için siparişler veriliyor. Biz de bayramda ellerinde olabilecek şekilde buradan gönderiyoruz. İftara yakın saatlerde paket yoğunluğu da eklenince mesaimiz daha da artıyor" dedi.