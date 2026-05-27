Gelenek bozulmadı: Firari kurbanlıklar yine şehir turunda!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bayramın ilk gününde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, sokakları adeta birer maraton pistine çevirdi. Hem sahiplerine hem de mahalleliye tatlı bir telaş yaşatan o tanıdık "kovalamaca" manzaraları bu yıl da ekranlara kilitledi.
Kurban Bayramı'nda her yıl yaşanan tanıdık manzaralar bu sene de değişmedi. Bayramın ilk saatlerinden itibaren, Rize, İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Erzurum, Adana ve birçok ilde kurbanlık hayvanların sahiplerinden kaçma girişimleri kameralara yansıdı.
Bazı büyükbaş hayvanlar pazarlardan veya nakliye sırasında, bazıları ise kesim öncesi ahır veya bağlandıkları yerlerden kurtulmayı başardı. Kaçan boğa ve danalar sokak aralarında, cadde ortalarında, hatta bazı ilçelerde dere yatakları ve çatılara kadar uzanan kovalamacalara sahne oldu.
REFÜJDEN ATLAYAN KEÇİ, TRAFİĞİ KARIŞTIRDI
Bunlardan biri de Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşandı.
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi refüjü atlayıp, trafiği birbirine kattı.
Bolu'da kurbanlık hayvanın bacaklarından bağlanarak hareket halindeki süt aracının arkasından sarkıtılarak götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Bolu-Bilecik kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 14 AAY 104 plakalı süt aracının sürücüsü, kurbanlık hayvanın bacaklarını bağlayarak aracın arka kısmından sarkıttı.
Kurbanlık hayvanı canlı şekilde sarkıtarak Mudurnu ilçesi Karataş köyü yoluna kilometrelerce ilerleyen sürücü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.