Gelenek bozulmadı: Firari kurbanlıklar yine şehir turunda!

Bayramın ilk gününde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, sokakları adeta birer maraton pistine çevirdi. Hem sahiplerine hem de mahalleliye tatlı bir telaş yaşatan o tanıdık "kovalamaca" manzaraları bu yıl da ekranlara kilitledi.

Kurban Bayramı'nda her yıl yaşanan tanıdık manzaralar bu sene de değişmedi. Bayramın ilk saatlerinden itibaren, Rize, İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Erzurum, Adana ve birçok ilde kurbanlık hayvanların sahiplerinden kaçma girişimleri kameralara yansıdı.

Bazı büyükbaş hayvanlar pazarlardan veya nakliye sırasında, bazıları ise kesim öncesi ahır veya bağlandıkları yerlerden kurtulmayı başardı. Kaçan boğa ve danalar sokak aralarında, cadde ortalarında, hatta bazı ilçelerde dere yatakları ve çatılara kadar uzanan kovalamacalara sahne oldu.

REFÜJDEN ATLAYAN KEÇİ, TRAFİĞİ KARIŞTIRDI Bunlardan biri de Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşandı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi refüjü atlayıp, trafiği birbirine kattı.

Sahibinin çabalarına rağmen keçinin kaçarak gözden kaybolduğu anlar, cep telefonu kamerasına kaydedildi. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.