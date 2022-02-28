28 Şubat 2022, Pazartesi
Gelen sesler herkesi tedirgin etti! Rögar kapağının altından öyle bir şey çıktı ki... Nasıl girdin oraya?
ABD'nin Colorado eyaletinde ormanlık alana yakın bir yerleşim yerinin sakinleri gelen tuhaf sesler üzerine yetkilileri aradı. Gelen yetkililer gelen sesin adresini tespit ettikten sonra harekete geçerken rögar kapağının altından çıkanlar görenleri şoke etti.
Giriş Tarihi: 28.02.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 14:28
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