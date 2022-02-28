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Gelen sesler herkesi tedirgin etti! Rögar kapağının altından öyle bir şey çıktı ki... Nasıl girdin oraya?

ABD'nin Colorado eyaletinde ormanlık alana yakın bir yerleşim yerinin sakinleri gelen tuhaf sesler üzerine yetkilileri aradı. Gelen yetkililer gelen sesin adresini tespit ettikten sonra harekete geçerken rögar kapağının altından çıkanlar görenleri şoke etti.

Giriş Tarihi: 28.02.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 14:28
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Gelen sesler herkesi tedirgin etti! Rögar kapağının altından öyle bir şey çıktı ki... Nasıl girdin oraya?

ABD'nin Colorado eyaletinde ormanlık alana yakın bir yerleşim yerinin sakinleri güne şaşkınıklıka başladı. Zira ana caddelerden birinde bulunan bir rögar kapağına en az 50 kiloluk bir ayı sıkışmış haldeydi.

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Gelen sesler herkesi tedirgin etti! Rögar kapağının altından öyle bir şey çıktı ki... Nasıl girdin oraya?

Ayının oraya nasıl sıkıştığı bilinmiyor. Ancak yetkililer çöpe atılan yemişlerin dayanılmaz kokusuna kapılıp ayının buraya sıkışmış olabileceğini düşünüyor.

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Gelen sesler herkesi tedirgin etti! Rögar kapağının altından öyle bir şey çıktı ki... Nasıl girdin oraya?
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Gelen sesler herkesi tedirgin etti! Rögar kapağının altından öyle bir şey çıktı ki... Nasıl girdin oraya?
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Gelen sesler herkesi tedirgin etti! Rögar kapağının altından öyle bir şey çıktı ki... Nasıl girdin oraya?