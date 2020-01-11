Gelecekten geldiğini söyleyip uyardı: Şehir sular altında kalacak

2075 yılından geldiğini iddia eden sözde zaman yolcusu Kasper, yakın gelecek hakkında iddialı bilgiler verdi. Dünyada yaşanacak doğal afetlerle ilgili açıklamalarda bulunan zaman yolcusu ABD'de meydana gelecek büyük doğal afetlerle ilgili tarih verdi. 55 yıl sonraya ait bir fotoğraf gösteren zaman yolcu ilginç iddialarda bulundu. Peki Dünya'da başka yakın gelecekte ne yaşanacak? İşte sözde zaman yolcusunun açıklamaları.