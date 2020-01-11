Gelecekten geldiğini söyleyip uyardı: Şehir sular altında kalacak
Son zamanlarda gelecekten günümüze zamanda yolculuk yaptığını iddia eden kişilerin sayısı giderek artıyor. Kasper isimli bir genç 2075 yılından geldiğini iddia edip dünyada 43 yıl içerisinde meydana gelecek olaylar için insanları uyardı.
Giriş Tarihi: 11.01.2020 07:41 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 07:43
2075 yılından geldiğini iddia eden sözde zaman yolcusu Kasper, yakın gelecek hakkında iddialı bilgiler verdi. Dünyada yaşanacak doğal afetlerle ilgili açıklamalarda bulunan zaman yolcusu ABD'de meydana gelecek büyük doğal afetlerle ilgili tarih verdi. 55 yıl sonraya ait bir fotoğraf gösteren zaman yolcu ilginç iddialarda bulundu. Peki Dünya'da başka yakın gelecekte ne yaşanacak? İşte sözde zaman yolcusunun açıklamaları.
2075 yılından geldiğini iddia eden sözde zaman yolcusu Kasper, yakın gelecek hakkında iddialı bilgiler verdi. Dünyada yaşanacak doğal afetlerle ilgili açıklamalarda bulunan zaman yolcusu ABD'de meydana gelecek büyük doğal afetlerle ilgili tarih verdi. 55 yıl sonraya ait bir fotoğraf gösteren zaman yolcu ilginç iddialarda bulundu. Peki Dünya'da başka yakın gelecekte ne yaşanacak? İşte sözde zaman yolcusunun açıklamaları.
Zamanda yolculuk yaptığını ve insanları uyarmak için 2019 yılına geri döndüğünü söyleyen Kasper 55 yıl sonrasından bir fotoğraf göstermeyi de ihmal etmedi.
Bir Yotube kanalına konuşan zaman yolcusu Kasper "Size vereceğim bilgilerden kesinlikle şaşıracaksınız." dedi ve konuşmasına şöyle devam etti; "Zaman yolculuğu teknolojisi 2028 yılında halka açıklanacaktır.
-Yine 2028 yılında dünya hükümetleri dünya dışı uzaylıların varlığını halka açıklayacak.Bu nedenlerle gelecekte, geçmiş hakkında veri toplama misyonu üzerine 2019 yılına geri gönderildim."