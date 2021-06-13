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Gelecek bu mesleklerin olacak! Bildiklerinizi unutun

Kovid-19 pandemisiyle birlikte dünyada çeşitli sektörlerde 1 yıldır büyük iş kayıpları meydana geldi. Business Insider, önümüzdeki on yılı baz alarak büyük istihdam potansiyeli olan işleri değerlendirdi. İstihdam projeksyionu ve maaş verileri kullanılarak oluşturulan listede 30 meslek öne çıkartıldı. Listede ilgi çekici olansa günümüzde yaygın olmayan mesleklerin de önümüzdeki süreçte göz önünde olacağı gerçeği. İşte o 30 meslek...

Giriş Tarihi: 13.06.2021 05:32 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 05:39
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Gelecek bu mesleklerin olacak! Bildiklerinizi unutun

Listede yer alan meslekler şu şekilde:

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Gelecek bu mesleklerin olacak! Bildiklerinizi unutun


30. Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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Gelecek bu mesleklerin olacak! Bildiklerinizi unutun


29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

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Gelecek bu mesleklerin olacak! Bildiklerinizi unutun


27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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Gelecek bu mesleklerin olacak! Bildiklerinizi unutun


26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri