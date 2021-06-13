Gelecek bu mesleklerin olacak! Bildiklerinizi unutun

Kovid-19 pandemisiyle birlikte dünyada çeşitli sektörlerde 1 yıldır büyük iş kayıpları meydana geldi. Business Insider, önümüzdeki on yılı baz alarak büyük istihdam potansiyeli olan işleri değerlendirdi. İstihdam projeksyionu ve maaş verileri kullanılarak oluşturulan listede 30 meslek öne çıkartıldı. Listede ilgi çekici olansa günümüzde yaygın olmayan mesleklerin de önümüzdeki süreçte göz önünde olacağı gerçeği. İşte o 30 meslek...

Giriş Tarihi: 13.06.2021 05:32 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 05:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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