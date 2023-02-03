Geleceğin meslekleri neler? İşte önümüzdeki yıllarda dünyada popüler olacak ve silinecek meslekler

SİBER GÜVENLİK UZMANLIĞI
Teknoloji denilince akla ilk gelen sorulardan biri "Dijital platformlarda ne kadar güvendeyim?" oluyor. Korsan saldırıları, site hack'leri birçok kişi veya kurumun başına gelebilir ve kurumsal bilgiler dışarı sızabilir. Bu durum siber ağların en son ve en güncel teknolojik ekipman ve güvenlik ağları ile korunmasını gerekli kılıyor.
Günümüzde bireylerin, şirketlerin veya devlet kurumlarının birçok önemli ve özel bilgileri sanal ortamda saklanıyor. Bu bilgilerin saklandığı alanlara olası bir saldırı durumunda ise ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Bu noktada devreye giren siber güvenlik, internet saldırılarına karşı koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Teknolojinin her geçen gün ilerlediği ve bilgisayar korsanlarının güvenlik sistemlerini atlatmak için yeni yöntemler geliştirdiği göz önüne alındığında, siber güvenlik uzmanlığının gelecekte değer verilen meslekler arasında yer alacağını söyleyebiliriz.
Siber güvenlik uzmanı olmak için ise, bilgisayar teknolojileri, yazılım, matematik gibi alanlarda ilerlemek ve analitik düşünebilmek gerekiyor.