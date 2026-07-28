Geçmişini unuttu, sokakta yaşamaya başladı: Vallahi ne yaptığımı hatırlamıyorum

Hatay'da sokakta yaşayan ve gün boyu kilometrelerce yol yürüyen 65 yaşındaki İsmail Hazırlar'a devlet şefkat elini uzattı. Geçmişini hatırlamakta güçlük çektiğini belirten Hazırlar, "Vallahi ne yaptığımı hatırlamıyorum, unuttum. İlkokulu bitirmiştim, 1961 doğumluyum" dedi.

Hatay'da sokakta yaşayan ve gün boyu kilometrelerce yol yürüyen yaşlı adama devlet şefkat elini uzattı. Saatler süren ikna çalışmalarının ardından yardımı kabul eden 65 yaşındaki İsmail Hazırlar, kişisel bakımının yapılması ve sağlık kontrollerinin ardından yeni yuvasına yerleştirildi.

Kırıkhan ilçesinde sokaklarda yaşamını sürdüren ve gün boyu yollarda yürüyerek vatandaşların dikkatini çeken yaşlı adamın tespit edilmesi için Kırıkhan Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakam Yusuf Cankatar'ın talimatıyla yaşlı adamı bulan ekipler, onu ikna etmek için çalışma başlattı. Saatler süren ikna çalışmalarının ardından devletin şefkat eli yaşlı adama uzandı.

Yaşlı adamı ikna etmek için "Devletimizin bize verdiği talimata göre hiçbir vatandaşımız sokakta yaşayamaz, burası Amerika değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak buna müsaade etmeyiz" ifadelerini kullanan ekiplerin çalışmaları sonucunda şahsın kimlik tespiti yapıldı.

Kişisel bakımının yapılması ve sağlık kontrollerinden geçirilmesi için sevk edilen Hazırlar, sakal tıraşının ardından yeni görünümüyle bambaşka bir kişiye dönüştü. Sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen Hazırlar'ın tedavi ve takip süreci başlatıldı.

"KÖYÜMÜ UNUTTUM" Geçmişte çiftçilik yaptığını ifade eden Hazırlar, geçmişini hatırlamakta güçlük çektiğini belirterek, "Daha önce çiftçiydim, epey oldu bırakalı çiftçiliği. Aslen Reyhanlılıyım, bir süre Mersin'de kaldım. Reyhanlı'da küçük kardeşimle kalıyordum, köyümü unuttum ve tam hatırlamıyorum. Kırıkhan'da 1 buçuk senedir yaşıyorum. Sadece 1 kardeşim var, en son yaşıyordu. Sonra ayrıldım, geri dönerim dedim ve geri geldiğimde bulamadım. O da benim gibi tek başına yaşıyordu. Köyde derme çatma evimiz vardı, oradan ayrılalı çok oldu. Köylüler bakıyordu, dolmuşa bindim Kırıkhan'a geldim. Hiçbir şeyim yok. Vallahi ne yaptığımı hatırlamıyorum, unuttum. İlkokulu bitirmiştim, 1961 doğumluyum" dedi.