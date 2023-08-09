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Haberler Galeri Gaziantep'ten Adana'ya uzanan deprem acısı! 14 yaşındaki çocuğun cenazesi komşu ilden çıktı

Gaziantep'ten Adana'ya uzanan deprem acısı! 14 yaşındaki çocuğun cenazesi komşu ilden çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yıkılan binanın enkazında yaşamını yitiren Yunus Emre Tunçbilek'in (14), DNA testiyle cenazesinin karışıp Adana'ya defnedildiği belirlendi. Yunus Emre'nin cenazesi, Adana'daki mezardan çıkarılıp İslahiye'de, annesi ve kardeşinin yanına defnedildi.

Giriş Tarihi: 09.08.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 16:06
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Gaziantep’ten Adana’ya uzanan deprem acısı! 14 yaşındaki çocuğun cenazesi komşu ilden çıktı

İslahiye'de infaz koruma memuru olarak görev yapan Muhammed Tunçbilek'in eşi Ebru ve oğulları Yunus Emre (14) ile Yusuf Tunçbilek (10), Çamlıca Mahallesi'nde depremde yıkılan Şehit Zafer Yılmaz Apartmanı'nın enkazında kaldı.

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Gaziantep’ten Adana’ya uzanan deprem acısı! 14 yaşındaki çocuğun cenazesi komşu ilden çıktı

Arama kurtarma çalışmalarında çıkarılan Ebru Tunçbilek ile oğlu Yusuf'un cenazeleri, İslahiye Asri Mezarlığı'na defnedildi. Ancak, ailenin diğer çocuğu Yunus Emre'ye ise ulaşılamadı.

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Gaziantep’ten Adana’ya uzanan deprem acısı! 14 yaşındaki çocuğun cenazesi komşu ilden çıktı

6 AY SONRA ANNESİ VE KARDEŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ
Deprem sonrası oğlu Yunus Emre'nin cenazesine ulaşmak isteyen Muhammed Tunçbilek, DNA testi verip yasal süreci başlattı.

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Gaziantep’ten Adana’ya uzanan deprem acısı! 14 yaşındaki çocuğun cenazesi komşu ilden çıktı

Çalışmalarda Yunus Emre Tunçbilek'in cenazesinin, Adana'da polis memuru Mehmet Akif Yetişir olduğu düşüncesiyle bu kente defnedildiği belirlendi. Tespitin ardından Muhammed Tunçbilek'in talebiyle, Yunus Emre'nin cenazesi İslahiye'ye getirildi.

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Gaziantep’ten Adana’ya uzanan deprem acısı! 14 yaşındaki çocuğun cenazesi komşu ilden çıktı

Tunçbilek, İslahiye Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla annesi ve kardeşinin yanına defnedildi.
Yunus Emre'nin amcası Ahmet Tunçbilek, 6 Şubat'ta yengesi ve 2 yeğeninin yıkılan apartmanın enkazında kaldığını söyleyerek, "Yengem ve Yusuf'u defnettim. Yunus Emre'ye ise ulaşamadık. Cenazelerin karışmış olacağı düşüncesiyle DNA testi vererek talepte bulunduk. Yapılan araştırma sonunda yeğenimin, Adana Mezarlığı'nda olduğu tespit edildi. Adana'dan alarak getirdiğimiz yeğenim Yunus Emre'yi, depremden 6 ay sonra, annesi ve kardeşinin yanına defnettik" dedi.