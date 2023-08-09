Gaziantep’ten Adana’ya uzanan deprem acısı! 14 yaşındaki çocuğun cenazesi komşu ilden çıktı

Tunçbilek, İslahiye Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla annesi ve kardeşinin yanına defnedildi.

Yunus Emre'nin amcası Ahmet Tunçbilek, 6 Şubat'ta yengesi ve 2 yeğeninin yıkılan apartmanın enkazında kaldığını söyleyerek, "Yengem ve Yusuf'u defnettim. Yunus Emre'ye ise ulaşamadık. Cenazelerin karışmış olacağı düşüncesiyle DNA testi vererek talepte bulunduk. Yapılan araştırma sonunda yeğenimin, Adana Mezarlığı'nda olduğu tespit edildi. Adana'dan alarak getirdiğimiz yeğenim Yunus Emre'yi, depremden 6 ay sonra, annesi ve kardeşinin yanına defnettik" dedi.