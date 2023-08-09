09 Ağustos 2023, Çarşamba
Gaziantep'ten Adana'ya uzanan deprem acısı! 14 yaşındaki çocuğun cenazesi komşu ilden çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yıkılan binanın enkazında yaşamını yitiren Yunus Emre Tunçbilek'in (14), DNA testiyle cenazesinin karışıp Adana'ya defnedildiği belirlendi. Yunus Emre'nin cenazesi, Adana'daki mezardan çıkarılıp İslahiye'de, annesi ve kardeşinin yanına defnedildi.
Giriş Tarihi: 09.08.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 16:06
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