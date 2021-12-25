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Haberler Galeri Gaziantep'te Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Gaziantep'te Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Gaziantep'te iki pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş, Türkiye'nin gündemine oturdu. Hayati tehlikesi olan minik Asiye'nin tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Antalya'ya getirildi. Tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 09:10
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Gaziantep’te Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilecek.

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Gaziantep’te Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Şahinbey ilçesinde 22 Aralık'ta iki "pitbull"un saldırısında ağır yaralanınca kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Ateş'in tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilmesi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

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Gaziantep’te Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, tedavinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılmasını istedi. Bunun üzerine minik Asiye için hastanede gerekli hazırlıklar yapıldı.

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Gaziantep’te Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

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Gaziantep’te Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı ekibi tarafından karşılanan minik Asiye, yoğun bakım servisine alındı. Asiye Ateş'in tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirecek.