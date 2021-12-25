Gaziantep’te Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, tedavinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılmasını istedi. Bunun üzerine minik Asiye için hastanede gerekli hazırlıklar yapıldı.