25 Aralık 2021, Cumartesi
Gaziantep'te Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet
Gaziantep'te iki pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş, Türkiye'nin gündemine oturdu. Hayati tehlikesi olan minik Asiye'nin tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Antalya'ya getirildi. Tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirecek.
Giriş Tarihi: 25.12.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 09:10
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