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Haberler Galeri Gaziantep'te iki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş'ten haber var! İlk sözleri bakın ne oldu

Gaziantep'te iki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş'ten haber var! İlk sözleri bakın ne oldu

Gaziantep'te bir anda canavarlaşan iki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş, Türkiye'nin gündemine oturdu. Hayati tehlikesi olan minik Asiye'nin tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Antalya'ya getirildi. A Haber kameralarının görüntülediği Asiye uçağa bindirilirken, sakin tavırlarıyla ekipleri izlemesiyle dikkati çekti. Tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirecek. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da çocuğun bir an önce sağlığına kavuşması için süreci yakından takip ettiği öğrenildi. İşte hastanede tedaviye alınan Asiye'nin ilk sözleri...

Giriş Tarihi: 25.12.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 13:16
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Gaziantep’te iki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş’ten haber var! İlk sözleri bakın ne oldu

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gaziantep’te iki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş’ten haber var! İlk sözleri bakın ne oldu

Şahinbey ilçesinde 22 Aralık'ta iki "pitbull"un saldırısında ağır yaralanınca kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Ateş'in tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilmesi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

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Gaziantep’te iki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş’ten haber var! İlk sözleri bakın ne oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, tedavinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılmasını istedi. Bunun üzerine minik Asiye için hastanede gerekli hazırlıklar yapıldı.

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Gaziantep’te iki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş’ten haber var! İlk sözleri bakın ne oldu

Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

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Gaziantep’te iki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş’ten haber var! İlk sözleri bakın ne oldu

A HABER KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber kameralarının görüntülediği Asiye uçağa bindirilirken, sakin tavırlarıyla ekipleri izlemesiyle dikkati çekti.