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Gaziantep’te cani koca uyudukları sırada 4 yaşındaki çocuğun önünde pompalı tüfekle kurşuna dizdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Gaziantep'te gözü dönene cani koca, ayrılmak isteyen dini nikahlı karısının evini bastı. Eşi ile eşinin annesini ağır yaralayan adam, eşinin 23 yaşındaki engelli kardeşini öldürdü. Tüyler ürperten cinayetin tek şahidi olan 4 yaşındaki M.B., kan donduran anları anlattı.

Giriş Tarihi: 28.07.2022 15:03
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Gaziantep’te cani koca uyudukları sırada 4 yaşındaki çocuğun önünde pompalı tüfekle kurşuna dizdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Olay, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi'nde 22 Temmuz günü sabah saat 05.30 sularında gerçekleşti.

İddiaya göre eşinden ayrılan yabancı uyruklu Hamide Şeyh Müslim, Ümit Dur (38) ile dini nikahla evlendi.

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Gaziantep’te cani koca uyudukları sırada 4 yaşındaki çocuğun önünde pompalı tüfekle kurşuna dizdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

ALKOL VE UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Aradan geçen 1,5 yılın ardından bir erkek çocuğu olan anne Şeyh Müslim, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olan eşinden şiddet görmeye başladı.

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Gaziantep’te cani koca uyudukları sırada 4 yaşındaki çocuğun önünde pompalı tüfekle kurşuna dizdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

ANNESİNİN EVİNE DÖNDÜ

Gördüğü şiddetten dolayı ayrılmak isteyen Şeyh Müslim, annesinin evine geri döndü.

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Gaziantep’te cani koca uyudukları sırada 4 yaşındaki çocuğun önünde pompalı tüfekle kurşuna dizdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Evinin önüne gelerek kendisini defalarca tehdit eden Ümit Dur'u polise şikayet eden Hamide Şeyh Müslim, 4 ay önce 3 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Gaziantep’te cani koca uyudukları sırada 4 yaşındaki çocuğun önünde pompalı tüfekle kurşuna dizdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

EVİ BASAN KOCA UYURKEN KURŞUN YAĞDIRDI

Aradan geçen 3 ayın ardından Ümit Dur, Hamide Şeyh Müslim'in kardeşi ve annesiyle birlikte kaldığı evi silahla bastı. 3 arkadaşıyla birlikte eve giren cani koca Dur, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Eşi Hamide Şeyh Müslim, eşinin kardeşi Cemil Şeyh Müslim (23) ile anneleri Zehra Faraç'ın (65) üzerine uyudukları esnada kurşun yağdıran Dur, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarından dolayı ağır yaralanan 2 kardeş ile anne, ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.