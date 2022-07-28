HaberlerGaleriGaziantep’te cani koca uyudukları sırada 4 yaşındaki çocuğun önünde pompalı tüfekle kurşuna dizdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Gaziantep’te cani koca uyudukları sırada 4 yaşındaki çocuğun önünde pompalı tüfekle kurşuna dizdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Gaziantep'te gözü dönene cani koca, ayrılmak isteyen dini nikahlı karısının evini bastı. Eşi ile eşinin annesini ağır yaralayan adam, eşinin 23 yaşındaki engelli kardeşini öldürdü. Tüyler ürperten cinayetin tek şahidi olan 4 yaşındaki M.B., kan donduran anları anlattı.