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Gaziantep’te 60 milyonluk vurgun! Onlarca kişiye aynı evi defalarca sattılar

Gaziantep'te bir inşaat şirketi aynı evi onlarca vatandaşa satarak yüzlerce şahsı hemen hemen 60 milyon lira dolandırdı. Mağdur vatandaşlar, kendilerine "Biz de dolandırıldık" diyen şirket sahiplerinin ellerini kollarını sallayarak dolaştığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

İHA
Giriş Tarihi: 08.05.2022 18:32 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 18:41
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Gaziantep’te 60 milyonluk vurgun! Onlarca kişiye aynı evi defalarca sattılar

Gaziantep'te çalışma yürüten bir inşaat şirketinin yapımı süren konut projelerinde her bir daireyi pek çok kişiye satarak yüzlerce kişiyi hemen hemen 60 milyon TL dolandırdığını öne süren vatandaşlar basın açıklaması yaptı.

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Gaziantep’te 60 milyonluk vurgun! Onlarca kişiye aynı evi defalarca sattılar

ONLARCA MAĞDUR VAR!

İnşaat firmasının dolandırdığı öne süren hemen hemen 100 kişi, Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Ev sahibi olma hayaliyle başvurdukları firmaya yüzbinlerce lira kaptıran vatandaşlar, şirketin daireleri çok sayıda kişiye sattığını söyledi.

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Gaziantep’te 60 milyonluk vurgun! Onlarca kişiye aynı evi defalarca sattılar

Ev sahibi olma hayaliyle başvurdukları firmaya yüzbinlerce lira kaptıran vatandaşlar, şirketin daireleri çok sayıda kişiye sattığını söyledi.

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Gaziantep’te 60 milyonluk vurgun! Onlarca kişiye aynı evi defalarca sattılar

"Adalet isteriz" sloganı atan mağdur vatandaşlar, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ağır ilerlediğini belirterek, şirket sahiplerinin dışarıda ellerini kollarını sallayarak gezmesini hazmedemediklerini söyledi.

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Gaziantep’te 60 milyonluk vurgun! Onlarca kişiye aynı evi defalarca sattılar

"ŞİRKET SAHİPLERİ DE BİZE 'DOLANDIRILDIK' DİYOR 300'E YAKIN MAĞDUR VAR"

Mağdurlar adına basın açıklaması yapan Hacı Çiçek, Yükseliş Turan Yatırım'ın kendilerini 4 yıl önceden kandırmaya başladığını ancak dolandırıldıklarını 1 yıl önce kadar öğrendiklerini öne sürdü. Şirketin Beylerbeyi ve Yeditepe'de başlattığı inşaat temellerini göstererek insanlardan peşinat topladığını savunan Çiçek, "O projelerden insanlar ev satın alıyor. Peşinat olarak 100-200 bin lira arasında para alıyor. Evini, arabasını, arazisini ve altınlarını satıp bu firmaya ödeyen insanlar var. Bunun karşılığında firma ev vereceğini söylüyor. Biz 7 ay önce dolandırıldığımızı anladık. Çünkü inşaat bir türlü ilerlemiyor. Daire teslimi yapılmıyor. Biz bunu görünce şüphelenmeye başladık. Ofislere gittik. O ara insanlar şirketin ofislerinin önünde tanışarak dolandırıldığını anlıyor. Bu defa hakkımız olan evlerimizi talep ettik. Şirket sahibi Turan Geçit ve Sedat Demir, 'Biz de dolandırıldık, paramız yok' diyor. Hepimiz mağduruz. 300'e yakın mağdur var. Ortada 60 milyon lira bir para var" ifadelerini kullandı.