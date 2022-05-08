Gaziantep’te 60 milyonluk vurgun! Onlarca kişiye aynı evi defalarca sattılar

"ŞİRKET SAHİPLERİ DE BİZE 'DOLANDIRILDIK' DİYOR 300'E YAKIN MAĞDUR VAR"

Mağdurlar adına basın açıklaması yapan Hacı Çiçek, Yükseliş Turan Yatırım'ın kendilerini 4 yıl önceden kandırmaya başladığını ancak dolandırıldıklarını 1 yıl önce kadar öğrendiklerini öne sürdü. Şirketin Beylerbeyi ve Yeditepe'de başlattığı inşaat temellerini göstererek insanlardan peşinat topladığını savunan Çiçek, "O projelerden insanlar ev satın alıyor. Peşinat olarak 100-200 bin lira arasında para alıyor. Evini, arabasını, arazisini ve altınlarını satıp bu firmaya ödeyen insanlar var. Bunun karşılığında firma ev vereceğini söylüyor. Biz 7 ay önce dolandırıldığımızı anladık. Çünkü inşaat bir türlü ilerlemiyor. Daire teslimi yapılmıyor. Biz bunu görünce şüphelenmeye başladık. Ofislere gittik. O ara insanlar şirketin ofislerinin önünde tanışarak dolandırıldığını anlıyor. Bu defa hakkımız olan evlerimizi talep ettik. Şirket sahibi Turan Geçit ve Sedat Demir, 'Biz de dolandırıldık, paramız yok' diyor. Hepimiz mağduruz. 300'e yakın mağdur var. Ortada 60 milyon lira bir para var" ifadelerini kullandı.

