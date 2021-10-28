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Galatasaray'da devre arası transfer operasyonu için harekete geçildi! İşte gündemdeki isimler

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi erken başladı. Orta sahada Taylan ve Berkan'ın yetersiz performansı Terim'i harekete geçirdi. Yaz transfer döneminde Mohamed Elneny ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katamayan Galatasaray, ocak ayında bu işi bitirmek istiyor. Tecrübeli hoca ayrıca sağ beke ve kaleye de yerli oyuncu düşünüyor.

Giriş Tarihi: 28.10.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 10:21
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Galatasaray’da devre arası transfer operasyonu için harekete geçildi! İşte gündemdeki isimler
Galatasaray'da merakla beklenen operasyonun düğmesine basıldı. Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki hafta ara transfer dönemi için görüşmelere start veriyor. Gündemin ilk sırasında 6 numara transferi ve teknik direktör Fatih Terim'in listesindeki 1 numaralı isim Mohamed Elneny var.
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Galatasaray’da devre arası transfer operasyonu için harekete geçildi! İşte gündemdeki isimler

Galatasaraylı yetkililerin kısa süre önce prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki oyuncuyla kontrat detaylarını konuşacak olan Sarı- Kırmızılılar, aynı zamanda Arsenal'le de bonservis ücretinin detaylarını masaya yatıracak. Galatasaray cephesinde Elneny transferinin tamamlanmasına yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

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Galatasaray’da devre arası transfer operasyonu için harekete geçildi! İşte gündemdeki isimler
Ancak her ihtimale karşın 38 yaşındaki Felipe Melo'nun takviyesi de seçenekler arasında yer alıyor. Fatih Terim de görüşecek Terim'in en çok istediği orta saha oyuncularının başında gelen Gedson Fernandes konusunda da Benfica'ya bir yoklama daha yapılacak. Tecrübeli teknik adam, Benfica'nın yeni başkanı Rui Costa ile bizzat görüşerek Portekizli oyuncunun transferinde kolaylık isteyecek.
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Galatasaray’da devre arası transfer operasyonu için harekete geçildi! İşte gündemdeki isimler
Aslan'daki yabancı transferi gündemi bu iki isimle sınırlı değil. Larsen için bir kez daha Sağ bekte Yedlin'den hiç memnun olmayan Sarı-Kırmızılılar, tıpkı sezon başında olduğu gibi yine ABD'li oyuncuyla yolları ayırmaya çalışacak. Yedlin'in Watford'a transferi son anda gerçekleşmemişti.
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Galatasaray’da devre arası transfer operasyonu için harekete geçildi! İşte gündemdeki isimler
Tecrübeli sağ bek yine birkaç Premier Lig kulübü ile temas halinde ve İngiltere'ye dönme hazırlığında. Galatasaray Yönetimi ise Boey'nin de sakatlık durumunu göz önünde bulundurarak, bu bölgeye iyi bir takviye yapmanın peşinde. Sezon başında gündeme gelen 30 yaşındaki Jens Stryger Larsen için Udinese'ye yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi. Transfer gerçekleşirse, iki Danimarkalı Larsen ve Nelsson'un uyumunun savunma gücünü artırabileceği öngörülüyor.