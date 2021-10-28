Galatasaray'da devre arası transfer operasyonu için harekete geçildi! İşte gündemdeki isimler

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi erken başladı. Orta sahada Taylan ve Berkan'ın yetersiz performansı Terim'i harekete geçirdi. Yaz transfer döneminde Mohamed Elneny ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katamayan Galatasaray, ocak ayında bu işi bitirmek istiyor. Tecrübeli hoca ayrıca sağ beke ve kaleye de yerli oyuncu düşünüyor.

Giriş Tarihi: 28.10.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 10:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL