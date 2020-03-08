Galataport​ Kruvaziyer Liman Projesi'nde önemli gelişme! İlk gemi Nisan'da geliyor

YILDA 1,5 MİLYON KRUVAZİYER GEMİ YOLCUSU AĞIRLAYACAK

Galataport projesinin otelleri, kafeteryaları restoranlarıyla İstanbul'a ilave 1,5 milyon turist kazandırması planlanıyor. Galataport İstanbul, kültür-sanattan gastronomiye, turizmden alışverişe kadar pek çok farklı fonksiyona sahip olacak. Mağaza ve yeme-içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı yaklaşık 52 bin m2'. Toplam 43 bin m2'lik ofis kiralanma alanı bulunuyor. Proje kapsamında 5 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. 400 bin metre kareye yayılan Galataport İstanbul'un müzeleri ve meydanları ile yılda 1 milyar dolarlık ekonomi yaratması planlanıyor. Proje kapsamında 2 bin 300 kapasiteli bir otopar da var.