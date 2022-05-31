Galata’da korku dolu kamerada: Oraklı genç tinerle kendini alev alev yaktı

Galata Kulesi Meydanı'nda eline plastik orak alan bir şahıs tinerle kendini alev alev yaktı. Gencin ateş topuna döndüğü o feci anlar etraftaki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Vatandaşların yangın söndürme tüpü ile müdahale ettiği genç ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada "Şahsın hastanedeki tedavisi devam etmekte olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.