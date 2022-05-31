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Galata’da korku dolu kamerada: Oraklı genç tinerle kendini alev alev yaktı

Galata Kulesi Meydanı'nda eline plastik orak alan bir şahıs tinerle kendini alev alev yaktı. Gencin ateş topuna döndüğü o feci anlar etraftaki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Vatandaşların yangın söndürme tüpü ile müdahale ettiği genç ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada "Şahsın hastanedeki tedavisi devam etmekte olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Giriş Tarihi: 31.05.2022 21:44 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 21:48
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Galata’da korku dolu kamerada: Oraklı genç tinerle kendini alev alev yaktı

Olay, saat 19.30 sularında Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde yaşandı.

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Galata’da korku dolu kamerada: Oraklı genç tinerle kendini alev alev yaktı

Edinilen bilgiye göre, akşam sularında eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan P., daha bilinmeyen bir sebeple kıyafetine önce tiner döktü akabinde de kendini ateşe verdi.

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Galata’da korku dolu kamerada: Oraklı genç tinerle kendini alev alev yaktı

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna döndü.

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Galata’da korku dolu kamerada: Oraklı genç tinerle kendini alev alev yaktı

YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE EDİLDİ

Görenleri şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

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Galata’da korku dolu kamerada: Oraklı genç tinerle kendini alev alev yaktı

Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığıldı.