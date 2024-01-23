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Fren yerine gaza bastı 8 metreden uçtu! Korku dolu anlar kamerada

Beşiktaş'ta otomobilliyle yokuş aşağıya inen kadın sürücünün fren yerine gaza basınca korkulukları kırarak bina boşluğuna uçtuğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 8 metreden aşağıya uçan ve zemin kattaki dairenin demirliklerine çarpan kadın, sıkıştığı araçtan itfaiye tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Giriş Tarihi: 23.01.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 12:35
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Fren yerine gaza bastı 8 metreden uçtu! Korku dolu anlar kamerada

Beşiktaş Kültür Mahallesi'nde geçtiğimiz ay meydana gelen kazada sabah saatlerinde 34 CEG 785 plakalı otomobille yokuş aşağıya seyreden Özgül Tuygun, iddiaya göre fren yerine gaza basmıştı.

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Fren yerine gaza bastı 8 metreden uçtu! Korku dolu anlar kamerada

Kontrolden çıkan araç yokuşun sonundaki korkulukları kırdıktan sonra yaklaşık 8 metreden aşağıya uçmuştu. O esnada zemin kattaki bir dairenin demirliklerine çarparak penceresini kıran araç, aşağıya düşerek durabilmişti.

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Fren yerine gaza bastı 8 metreden uçtu! Korku dolu anlar kamerada

FREN YERİNE GAZA BASINCA BİNA BOŞLUĞUNA UÇMUŞTU
Kaza sonucu sürücü Tuygun araç içerisinde sıkışırken, sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti.

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Fren yerine gaza bastı 8 metreden uçtu! Korku dolu anlar kamerada

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadın sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etmişti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özgül Tuygun, ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

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Fren yerine gaza bastı 8 metreden uçtu! Korku dolu anlar kamerada

Aracı gören bina sakinleri ise şoke olurken, boşluktaki otomobil çekici yardımıyla yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartılmıştı. Araç ardından emniyet otoparkına götürülmüştü.