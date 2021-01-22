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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Fotoğrafta kaç kişi var? kimse bulamıyor! Sosyal medyayı sallayan dikkat testi Fotoğrafta kaç kişi var? kimse bulamıyor! Sosyal medyayı sallayan dikkat testi
Son günlerde sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf paylaşım rekorları kırıyor. İsviçreli bir fotoğrafçının Instagram hesabına yüklediği bir fotoğraf bugünlerde sosyal medyada tartışılıyor. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Fotoğrafta kaç kişi var? kimse bulamıyor!
Giriş Tarihi: 22.01.2021 06:51 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 06:51
İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari bu fotoğraf paylaştığında büyük ihtimalle insanları çıldırtacağını düşünmemişti. Sadece takipçileri ile basit bir mantık oyunu oynamak isteyen Vergari bu fotoğrafı paylaşıp, sosyal medyayı kasıp kavuran o soruyu sordu 'Bu fotoğrafta kaç kişi var?'
GALERİ DEVAM EDİYOR
İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari tarafından paylaşıldı. Paylaşıldığı andan itibaren insanların ilgisini çekti.
Tiziana'nın sorusu ise gayet basitti. 'Fotoğrafta kaç kız var?' dedi.
Fotoğraftaki kızlar aynı kıyafetleri giyiyorlar, aynı ten rengine ve saç stiline sahipler. Bazıları fotoğrafta 13 kız olduğunu iddia etti.
Peki sizde fotoğrafta kaç kişi var?