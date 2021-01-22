Fotoğrafta kaç kişi var? kimse bulamıyor! Sosyal medyayı sallayan dikkat testi

Son günlerde sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf paylaşım rekorları kırıyor. İsviçreli bir fotoğrafçının Instagram hesabına yüklediği bir fotoğraf bugünlerde sosyal medyada tartışılıyor. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Fotoğrafta kaç kişi var? kimse bulamıyor!