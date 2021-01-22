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Fotoğrafta kaç kişi var? kimse bulamıyor! Sosyal medyayı sallayan dikkat testi

Son günlerde sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf paylaşım rekorları kırıyor. İsviçreli bir fotoğrafçının Instagram hesabına yüklediği bir fotoğraf bugünlerde sosyal medyada tartışılıyor. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Fotoğrafta kaç kişi var? kimse bulamıyor!

Giriş Tarihi: 22.01.2021 06:51 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 06:51
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Fotoğrafta kaç kişi var? kimse bulamıyor! Sosyal medyayı sallayan dikkat testi

İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari bu fotoğraf paylaştığında büyük ihtimalle insanları çıldırtacağını düşünmemişti. Sadece takipçileri ile basit bir mantık oyunu oynamak isteyen Vergari bu fotoğrafı paylaşıp, sosyal medyayı kasıp kavuran o soruyu sordu 'Bu fotoğrafta kaç kişi var?'

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Fotoğrafta kaç kişi var? kimse bulamıyor! Sosyal medyayı sallayan dikkat testi

İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari tarafından paylaşıldı. Paylaşıldığı andan itibaren insanların ilgisini çekti.

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Fotoğrafta kaç kişi var? kimse bulamıyor! Sosyal medyayı sallayan dikkat testi

Tiziana'nın sorusu ise gayet basitti. 'Fotoğrafta kaç kız var?' dedi.

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Fotoğrafta kaç kişi var? kimse bulamıyor! Sosyal medyayı sallayan dikkat testi

Fotoğraftaki kızlar aynı kıyafetleri giyiyorlar, aynı ten rengine ve saç stiline sahipler. Bazıları fotoğrafta 13 kız olduğunu iddia etti.

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Fotoğrafta kaç kişi var? kimse bulamıyor! Sosyal medyayı sallayan dikkat testi

Peki sizde fotoğrafta kaç kişi var?