Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi

Gerenköy mevkiine kadar ormanlık alanda geniş bir alana yayılan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 23 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale gerçekleştirdi.