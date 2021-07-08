09 Temmuz 2021, Cuma
ANA SAYFA
Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi
İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının etrafının çevrildiği ve tehlike arz etmediği bildirildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan çalışmalar sonlandırılırken, ekipler karadan çaışma başlattı.
Giriş Tarihi: 08.07.2021 23:28 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 00:09
- 1
- 22
Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi
- 2
- 22
Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi
- 3
- 22
Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi
- 4
- 22
Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi
- 5
- 22
Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi