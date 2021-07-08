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Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının etrafının çevrildiği ve tehlike arz etmediği bildirildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan çalışmalar sonlandırılırken, ekipler karadan çaışma başlattı.

Giriş Tarihi: 08.07.2021 23:28 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 00:09
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Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi
Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 16.00 sıralarında Ilıpınar Mahallesi yakınında bulunan alanda henüz bilinmeyen sebepten çıktı.

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Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi
Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi

İddiaya göre yerleşim alanında çıkan alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı.

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Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi
Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi

Gerenköy mevkiine kadar ormanlık alanda geniş bir alana yayılan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 23 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale gerçekleştirdi.

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Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi
Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi

ETRAFI ÇEVRİLDİ, TEHLİKE ARZ ETMİYOR

4 saatten uzun süredir devam eden yangın saat 21.00 sıralarında etrafı çevrilirken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

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Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi
Foça'da orman yangını! Etrafı çevrildi

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısmen parlamaların olduğu alanda ekipler arazözler ve itfaiye araçları ile karadan müdahalele etti.