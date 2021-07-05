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Fırında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı! İşletme sahibinden dikkat çeken sözler

Van'ın Erciş ilçesinde, personelin hamura tekme atıp, önce yere sonra da tavana fırlattığı, tepki çeken görüntülerin ardından fırın işletmecisi Mehmet Matur (42), 2 çalışanın da o dönem deneme sürecinde olduğunu söyledi. Matur, "Ramazanda iş yoğunluğu nedeniyle geçici olarak işe alınmak üzere deneme sürecindeydiler. Yetersiz görülerek işe alınmadılar. Bunun fırınımıza yönelik kumpas olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 05.07.2021 13:26 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 13:26
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Fırında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı! İşletme sahibinden dikkat çeken sözler

Erciş'e bağlı Kocapınar Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan 2 kişinin ekmek hamuru ile top gibi oynadığı, hamura tekme atıp, önce yere sonra da tavana fırlattığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.

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Fırında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı! İşletme sahibinden dikkat çeken sözler

Paylaşımın ardından Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Kaymakamlık, fırına yönelik 31 bin 687 TL ceza uygulanıp, işletmenin mühürlendiğini açıkladı.

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Fırında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı! İşletme sahibinden dikkat çeken sözler

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan' başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınan fırın çalışanları ve işletmecisi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Fırında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı! İşletme sahibinden dikkat çeken sözler

'KABUL EDİLEBİLİR HİÇBİR YÖNÜ YOK'
Kocapınar Mahallesi'nde 25 yıldır fırıncılık yapan, 5 çocuk babası Mehmet Matur, 2 çalışanın da o dönem deneme sürecinde olduğunu ve 2'nci günün sonunda yetersiz görülerek işe alınmadığını söyledi.

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Fırında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı! İşletme sahibinden dikkat çeken sözler

Matur, "Ramazanda iş yoğunluğu nedeniyle geçici olarak işe alınmak üzere deneme sürecindeydiler. Yetersiz görülerek işe alınmadılar. İşletmemizle herhangi bir alakaları yok.