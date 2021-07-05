Fırında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı! İşletme sahibinden dikkat çeken sözler

Van'ın Erciş ilçesinde, personelin hamura tekme atıp, önce yere sonra da tavana fırlattığı, tepki çeken görüntülerin ardından fırın işletmecisi Mehmet Matur (42), 2 çalışanın da o dönem deneme sürecinde olduğunu söyledi. Matur, "Ramazanda iş yoğunluğu nedeniyle geçici olarak işe alınmak üzere deneme sürecindeydiler. Yetersiz görülerek işe alınmadılar. Bunun fırınımıza yönelik kumpas olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 05.07.2021 13:26 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 13:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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