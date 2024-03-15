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Firari görümce Müge Anlı'da bulundu! Gerçekler ortaya çıktı! Çaldığı altınları bakın nereye saklamış...

Müge Anlı'nın programına konuk olan Fatma Tosun'un yaşamı, geçtiğimiz yıl meydana gelen bir sel felaketiyle derinden sarsıldı. Bu felaketin ardından eşini ve annesini kaybeden Tosun, büyük bir acıyla başa çıkmaya çalıştı. Ancak bu süreçte, görümcesi Hamide Aktaş'ın ihanetiyle karşı karşıya geldi. Aktaş, Fatma Tosun'un çocuklarına ait yaklaşık yarım milyonluk parayı çalarak sevgilisi Şahin'le birlikte kayıplara karıştı. Görümcesi kısa bir süre sonra Müge Anlı ve ekibi tarafından bulundu. Programda Hamide'nin ifadeleri üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Müge Anlı, bugün yayınlanan bölümde Hamide Aktaş hakkında son dakika gelişmelerini duyurdu. İşte olaya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 15.03.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 16:00
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Firari görümce Müge Anlı’da bulundu! Gerçekler ortaya çıktı! Çaldığı altınları bakın nereye saklamış...

Müge Anlı ve Tatlı Sert programlarında dikkat çeken bir olay yaşandı. Geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketi, Fatma Tosun'un yaşamını derinden etkiledi. İstanbul'da yaşayan Fatma Tosun, görümcesi Hamide Akdaş'ın altınlarını çaldığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

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Firari görümce Müge Anlı’da bulundu! Gerçekler ortaya çıktı! Çaldığı altınları bakın nereye saklamış...

GÖZALTINA ALINDI!

Eşi öldükten sonra çocukları için para biriktirdiğini söyleyen Fatma Tosun, görümcesinin sevgilisiyle birlikte paraları alıp kaçtığını iddia etti. Canlı yayına bağlanarak iddiaları yalanlayan Hamide Akdaş, gözaltına alındı. Konuya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı.

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Firari görümce Müge Anlı’da bulundu! Gerçekler ortaya çıktı! Çaldığı altınları bakın nereye saklamış...

ALTINLAR DETARJANIN İÇİNDEN ÇIKTI

Müge Anlı, programın 15 Mart tarihli bölümünde son gelişmeleri aktardı.

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Firari görümce Müge Anlı’da bulundu! Gerçekler ortaya çıktı! Çaldığı altınları bakın nereye saklamış...

Fatma Tosun'un altınlarının Hamide Hanım'ın evindeki deterjan torbasının içinden çıktığını açıkladı. Bu haber üzerine Fatma Tosun sevinç gözyaşları döktü.

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Firari görümce Müge Anlı’da bulundu! Gerçekler ortaya çıktı! Çaldığı altınları bakın nereye saklamış...

Haberi alır almaz emniyete gittiğini belirten Tosun, "Çok mutlu oldum. Şikayetim devam ediyor. Affetmeyeceğim onu" şeklinde konuştu. Emniyet güçlerinin deterjanın içinde altınları bulmasının ardından Hamide Hanım gerçekleri itiraf etti.