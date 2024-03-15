Firari görümce Müge Anlı'da bulundu! Gerçekler ortaya çıktı! Çaldığı altınları bakın nereye saklamış...

Müge Anlı'nın programına konuk olan Fatma Tosun'un yaşamı, geçtiğimiz yıl meydana gelen bir sel felaketiyle derinden sarsıldı. Bu felaketin ardından eşini ve annesini kaybeden Tosun, büyük bir acıyla başa çıkmaya çalıştı. Ancak bu süreçte, görümcesi Hamide Aktaş'ın ihanetiyle karşı karşıya geldi. Aktaş, Fatma Tosun'un çocuklarına ait yaklaşık yarım milyonluk parayı çalarak sevgilisi Şahin'le birlikte kayıplara karıştı. Görümcesi kısa bir süre sonra Müge Anlı ve ekibi tarafından bulundu. Programda Hamide'nin ifadeleri üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Müge Anlı, bugün yayınlanan bölümde Hamide Aktaş hakkında son dakika gelişmelerini duyurdu. İşte olaya ilişkin detaylar...