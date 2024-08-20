21 Ağustos 2024, Çarşamba
Filistinli iş insanını öldürenler yakalandı! İsrail'e kaçacaklardı... Nasıl yakalandılar? A Haber'de anlattı
Kağıthane'de Filistinli iş insanı Abdülkadir Anas'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yurt dışına kaçtıkları belirlenen 3 saldırgan Romanya'da yakalandı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Huzur ve güvenliğimizi tehdit eden suç odaklarıyla nerede olursa olsunlar, nereye kaçarlarsa kaçsınlar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. Nasıl kaçtılar? Nasıl yakalandılar? Katil zanlıları ne zaman iade edilecek? A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, konu ile ilgili detayları canlı yayında anlattı.
Giriş Tarihi: 20.08.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:03