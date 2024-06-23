Fil parktan kaçıp evin mutfağına girdi 🐘 Duvar yıkılınca ev sahipleri şaştı kaldı

DAHA ÖNCE DE AYNI FİL AYNI MUTFAĞA GİRMİŞTİ

Tayland medyasında yer alan haberlere göre aynı fil, daha önce de Ratchadawan'ın mutfağına girmiş ve yaklaşık 50 bin Tayland Bahtı (yaklaşık 14 bin TL) tutarında hasara yol açmıştı.